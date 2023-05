“Art a pinyó”, la cultura en bicicleta per la Seu d’Urgell

Cartell del 6è Art a pinyó (Aj. la Seu)

L’esdeveniment cultural i de ciclisme ‘Art a pinyó’ arriba a la sisena edició. Com a novetat, enguany la proposta amplia fins a tres els dies de celebració i ja començarà aquest dijous, 1 de juny, a les 7 del vespre, amb la presentació del llibre-disc ‘Ciclisme aborígen vol. 1’ amb el seu autor, el músic Carles Belda. Aquest acte es farà a la llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell i, a més de la música de Belda, inclourà la promoció dels llibres del Refugi, els formatges de l’Abadessa i la cervesa El Gall Negre.

El programa continuarà divendres amb una “caminada naturalista” de la Seu a Calbinyà, dirigida per Jordi Dalmau, responsable de l’empresa Aubèrria. Se sortirà a les 6 de la tarda des de la plaça de les Monges. I en arribar a Calbinyà, els participants podran escoltar un concert del músic occità François Dumeaux, que presentarà el seu treball ‘Recontorns’ a l’església de Sant Tomàs de Calbinyà. Aquesta activitat compta amb la col·laboració de l’Escola Folk del Pirineu.

Finalment, dissabte es farà l’habitual ruta ciclista per la Seu d’Urgell amb parades artístiques. Se sortirà a les 5 de la tarda des de l’Ateneu Alt Urgell i al cap d’una estona (17.20 h.) es pararà al pati de la Biblioteca Sant Agustí per a escoltar un recital de poemes amb Martí Sales. Més tard (18.00 h), s’anirà al rocòdrom del Parc Olímpic del Segre, on hi haurà música amb Núria Andorrà. La següent parada (18.45 h) serà a al Centre Cívic El Passeig per a projectar-hi l’audiovisual ‘L’esvaïdora’, a càrrec de Pepe Camps. Després s’anirà fins al Parc del Valira (19.30 h), on hi haurà l’espectacle de dansa ‘Condens’, amb Magí Serra. En aquest mateix parc, a les 8 del vespre hi haurà el concert final amb Jordi Serradell. En aquest acte hi haurà els llibres de La Barraca i l’opció de sopar, amb el menjar de ‘La Chingona’ i la cervesa El Gall Negre.





Nova programació del Refugi

Paral·lelament, un dels establiments col·laboradors d’Art a Pinyó, El Refugi, comença amb aquestes activitats la seva agenda del mes de juny. El programa de la llibreria continuarà dijous vinent 8 de juny (19.00 h) amb un curs d’escriptura creativa, ofert per Som Editorial Col·lectiva. El 10 de juny, faran una presentació del projecte de La Barraca a Montellà, a Cal Calsot, acompanyada d’un concert de Sorguen.

Més endavant, divendres 16 (19.00 h), Mon García presentarà el llibre sobre assistència sexual La revolución de las monstruas. Dimecres 21, a la mateixa hora, s’inaugurarà una exposició de l’artista urgellenca Júlia Aragón. I finalment, divendres dia 30 al vespre, es farà una celebració del Dia Internacional de les Cooperatives.