Les eleccions a Espanya “no afectaran les negociacions amb Europa”

El ministre portaveu, Guillem Casal (SFGA)

En les darreres hores s’ha donat a conèixer la informació sobre que el cap de Govern, Xavier Espot, assumirà la presidència dels consells d’administració d’Andorra Telecom i de FEDA, dues importants parapúbliques del Principat. La notícia l’ha fet pública el portaveu de l’Executiu, Guillem Casal. El ministre ha estat preguntat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres si aquesta decisió podia tenir a veure amb les negociacions per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea.

A ningú escapa que les telecomunicacions i l’energia són punts dels anomenats “calents” en les negociacions. El fet que el cap de Govern lideri ambdós organismes i el paper que ha d’ostentar com a actor principal, per part d’Andorra, en les converses amb Europa semblaria haver propiciat la decisió d’absorbir les dues presidències.

Per altra banda, el ministre Casal, considera que l’anunci de la convocatòria d’eleccions generals a l’Estat espanyol no hauria de perjudicar les negociacions per a l’Acord d’associació, en el sentit que Espanya ha d’ostentar la presidència rotatòria a Europa i no tindria perquè retardar el calendari de converses.