Arriba la tardor astronòmica amb clatellada

Diumenge dia 21 de setembre, darrer dia sencer de l’estiu astronòmic, els ruixats i tempestes queien de forma molt irregular però, amb intensitat local torrencial. A Montserrat, per exemple, del total enregistrat, 40 mm van caure en 40 min. En aquest punt van enregistrar en total 130 mm fruit d’una tempesta que va escombrar punts de muntanya i prelitoral de l’Anoia, Alt Penedès, Montserrat, Serra de l’Obac i algunes àrees properes. Destaquen també els 130 mm de la urbanització Font del Bosc a Mediona i els 127 mm o l/m² (equival al mateix) en el cas de Rellinars.
Una tempesta isolada deixava 30 mm a Amposta i una gran pedregada a St. Jaume d’Enveja, sobretot cap a la zona de Riumar. Al Pirineu, les quantitats que van recollir els pluviòmetres van oscil·lar entre els 30 i els 90 mm.
Desgraciadament, el Torrent del Duc, aigües avall de la Font del Bosc de Mediona i St. Quintí de Mediona es va endur un cotxe i la vida d’un nen i el seu pare. Un cop més, una riera “sempre seca” va baixar amb fúria i, l’intent imprudent de creuar-la, hi va fer la resta.
Dilluns a les 20.20 h vàrem iniciar la tardor astronòmica amb una nova massa d’aire fred i, entre dilluns i dimarts, amb una lleugera i general nevada al Pirineu per sobre dels 2.000 metres. En alguns sectors va arribar als 1.700 metres.
La caiguda de temperatures va fer canviar la vestimenta de tothom, amb variacions importants en funció de l’indret i del moment del dia o la nit. Dimecres al matí, a la cota 2.500 de Boí-Taüll van ser 5 sota zero i, per exemple, Lleida va tocar els 7 graus o Prades els 2 positius.
Continua plovent amb ganes a molts punts del Pirineu i Prepirineu i els rius i pantans tenen unes reserves importants, pròximes al 75%. En canvi, el fanalet vermell, un cop més des que es van construir, Riudecanyes i Siurana amb un 30 i un 14% respectivament.