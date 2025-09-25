El Projecte Caldes transforma la part històrica d’Escaldes en un espai viu i obert per a tothom

El Comú d’Escaldes-Engordany ha inaugurat aquest dijous el Projecte Caldes, una ambiciosa intervenció urbana i artística, amb l’obra L’aigua i la forma de Javier Balmaseda, que ha transformat la part històrica de la parròquia i que té com a fil conductor l’aigua termal, element identitari del territori. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat durant l’acte que el Projecte Caldes és un espai viu, pensat perquè els infants hi juguin, els veïns gaudeixin dels beneficis de l’aigua termal i els visitants hi descobreixin la història i la identitat de la parròquia. “Us l’heu de fer vostre. És un lloc on posar els peus a l’aigua, passejar, conversar o simplement passar una bona estona amb amics i família”, ha afegit Gili.
La cònsol també ha remarcat que el projecte “és alhora un homenatge al passat i una aposta clara de futur” i que té com a objectiu revitalitzar la zona històrica d’Escaldes-Engordany, bressol del primer turisme al país. “L’aigua va ser clau per a projectar Andorra més enllà de les nostres fronteres i per a impulsar la transformació econòmica del segle XX. Per això avui l’aigua torna a ocupar el centre del nostre relat col·lectiu”, ha remarcat.
El Projecte Caldes va sorgir d’un concurs d’idees convocat el 2020 i ha combinat urbanisme i art en una proposta “innovadora i valenta”, en paraules de la cònsol. L’actuació ha inclòs la renovació de la plaça del Madriu, l’embelliment del passeig del riu i la integració del patrimoni històric, entre d’altres actuacions, a més de la millora de l’accessibilitat i la creació de nous espais de convivència.
El cònsol menor, Quim Dolsa, ha subratllat que el projecte “és també vida quotidiana”, destacant la millora de l’espai urbà i la creació de nous punts de trobada. Dolsa ha remarcat, a més, el moment de record a Rui Paulo Dos Anjos Fernandes, el treballador que va morir en un accident laboral durant les obres: “A la plaça del Madriu s’ha instal·lat una placa en la seva memòria, en reconeixement a la seva tasca i a la de tots els professionals que han fet possible aquest projecte.”
L’acte inaugural ha comptat amb la projecció del documental Projecte Caldes. La història d’una transformació i amb una visita teatralitzada per la zona, que ha culminat amb el tall de cinta oficial a la plaça del Madriu, moment simbòlic que ha marcat la inauguració de l’espai.
L’acte coincideix amb la vigília del Caldes Festival, que donarà el tret de sortida aquest divendres i que omplirà la zona històrica de música, dansa i arts escèniques, tallers i activitats culturals fins el diumenge, consolidant aquest espai com un nou pol d’atracció per a ciutadans i visitants.