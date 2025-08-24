Una noia de 16 anys resulta ferida en un atropellament a Sant Julià

Una noia de 16 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre en un atropellament a l’altura del número 55 de l’avinguda Verge de Canòlich, a Sant Julià de Lòria. Segons fonts policials, el vehicle que ha atropellat la menor d’edat, amb matrícula del Principat d’Andorra, circulava en sentit ascendent.
El mateix servei de l’ordre ha assenyalat que a resultes de l’incident viari, la jove ha hagut de ser traslladada a l’hospital per a rebre atenció sanitària a causa de les ferides patides. La Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 19:12 hores.