Al sud hi predominaran les clarianes, mentre que las nord hi haurà nuvolositat abundant. A la tarda, les clarianes s’imposaran arreu.

Vent de nord al matí i de nord-est a la tarda, fluix als fons de valls i moderat als cims.

Temperatures mínimes de 2ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1.500 metres i -2ºC al Pas de la Casa. Les màximes se situaran en 14ºC a Andorra la Vella, 12ºC a 1.500 metres i 6ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà a 3.500 metres.