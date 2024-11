Antiga o nova malaltia: La fibromiàlgia

Roser Rodríguez Jerez

La fibromiàlgia és una malaltia de la qual se sent parlar molt, però del seu origen, tractament i pronòstic encara se sap molt poc. Es diu que la fibromiàlgia és una malaltia crònica; és a dir, que pot empitjorar amb el temps. Es caracteritza justament per causar dolor a tot el cos, fatiga i altres símptomes. De la fibromiàlgia segueix sense saber-se’n prou.

Des del seu origen fins al seu tractament, aquesta malaltia continua sent un dels grans misteris de la medicina mundial, sobretot si tenim en compte que és un patiment de discapacitat i que afecta -diuen- a prop del 6% de la població mundial.

Els tractaments van encaminats, bàsicament, a disminuir el dolor i la fatiga, a millorar el son i els nivells d’activitat, l’adaptació i la qualitat de vida dels pacients, així com a mantenir la funcionalitat i incrementar la capacitat d’afrontar la malaltia i millorar el benestar psicològic. És tan difícil d’entendre que les persones ens jutgen, quan l’únic que ens han de donar és amor, paciència i comprendre’ns. Viure amb fibromiàlgia és sentir-te, molt sovint, incompresa.

Intentes sempre fer bona cara, encara que per dins et fa mal tot i, moltes vegades, se’t passen milers de pensaments pel cap. A mi, només em fa sentir millor saber que he de viure i lluitar pels que em volen de veritat, i comprenen el que realment estic passant, com treure forces i voluntat d’allà on sigui, encara que ni em pugui moure moltes vegades.

Per a mi, personalment, que la pateixo des de fa molts anys, tot sovint flaquejo i no tinc forces per a res. No sé d’on trec l’energia per a tirar endavant. Des del matí fins a la nit procuro no parar, treballo, faig coses a casa, etc, ja que quan m’assec o procuro descansar un moment, després, no puc ni aixecar-me dels dolors que tinc. Per això dic que la fibromiàlgia és dolor durant tot el dia.

Dolor durant la tarda. Dolor durant la nit… A tot hora. Aquí, senyores i senyors, us presento a la fibromiàlgia, malaltia que que jo pateixo.