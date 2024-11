Tonyina en llauna. Quina és la més saludable?

Una llauna de tonyina (Getty images)

La tonyina és una font excel·lent de proteïnes d’alta qualitat i àcids grassos omega-3, que són beneficiosos per a la salut cardiovascular i cerebral. Tot i això, quan ens trobem davant de la secció de conserves, sovint ens preguntem: què és millor, tonyina en oli d’oliva, en oli de gira-sol o al natural

Tonyina en oli d’oliva

L’oli d’oliva és ric en àcids grassos monoinsaturats, especialment àcid oleic, que ajuda a reduir el colesterol dolent (LDL) i augmentar el colesterol bo (HDL). A més, conté antioxidants naturals com els polifenols, que poden contribuir a reduir la inflamació i a millorar la funció cardiovascular.

Beneficis: Afegeix sabor i millora la textura de la tonyina. A més, manté les propietats beneficioses del peix, afegint els avantatges propis de l'oli d'oliva, que és considerat un dels olis més saludables.





Consideracions: Tot i ser saludable, l'oli d'oliva augmenta el contingut calòric de la tonyina. Per tant, si busques un aliment més lleuger o vols reduir la ingesta de greixos, cal tenir-ho en compte.





Tonyina en oli de gira-sol

És ric en àcids grassos poliinsaturats, principalment omega-6, que són essencials per al cos. No obstant això, un excés d’omega-6 en la dieta, sense un equilibri adequat amb els omega-3, pot tenir efectes negatius sobre la salut cardiovascular.

Beneficis: El preu de la tonyina en oli de gira-sol sol ser més assequible que en oli d'oliva, i encara ofereix una bona conservació del producte.





Consideracions: Tot i que l'oli de gira-sol és ric en vitamina E, sol contenir més àcids grassos poliinsaturats que monoinsaturats, i pot promoure desequilibris si es consumeix en excés. També és menys estable a la calor que l'oli d'oliva, cosa que afecta la qualitat general de la conserva.





Tonyina al natural

Aquesta tonyina es conserva en la seva pròpia aigua o en una salmorra lleugera, fet que fa que tingui el contingut calòric més baix de totes les opcions. Aquesta variant no conté olis afegits, per la qual cosa és ideal per a aquells que volen controlar la seva ingesta de greixos.

Beneficis: És la més baixa en calories i greixos, fet que la fa una opció perfecta per a dietes més lleugeres o per a persones que volen una opció més senzilla. A més, manté el contingut proteic elevat sense afegir greixos extres.





Consideracions: Algunes persones poden trobar que la tonyina al natural és menys gustosa, ja que no té l'afegit de l'oli que millora la textura i el sabor del peix. Però, això es pot solucionar fàcilment afegint oli d'oliva extra verge o altres condiments al gust abans de consumir-la.





En termes de salut, l’elecció depèn de les teves necessitats nutricionals i preferències personals: