Avui vull citar-vos una frase que esmenta Victor Küppers en un dels seus speeches. Per cert, si esteu una mica baixos de moral els vídeos que podeu trobar per internet d’aquesta persona són genials. Comentar-vos, a més, que el conec en persona i és tan maco i increïble com es veu en els vídeos, a part d’humil.

Centrem-nos en la frase: “Quan et desanimes, perds el millor que tens. Que és la teva actitud, la teva manera de ser. Quan tu et desanimes passes de ser una persona absolutament estratosfèrica; que és el que ets. Perquè no dubtis que ets una persona estratosfèrica. Però quan perds l’ànim, passes a ser una persona sense més.” Us aviso que veure els seus vídeos us crearà addicció.

Tornant a la frase. Al meu entendre, no hi ha res dolent en ser una persona sense més i estic convençut que en Víctor estaria d’acord. El que és dolent és perdre aquesta part de tu que et fa, com diu ell, “estratosfèric”.

Clar que podem estar baixos d’ànims a vegades. Només que com més aviat recuperis la teva actitud, abans tornaràs a tenir il·lusions, etc. abans tornaràs a ser la millor versió de tu. Perquè els ànims i l’actitud enfront de la vida i el que succeeix és el que depèn de nosaltres. I si bé està totalment permès perdre-la. Com més aviat la recuperis, abans tornaràs a ser estratosfèric.

