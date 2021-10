Molt d’humor i el 100% d’aforament a la 59a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella i Sant Julià

L’humor tornarà a centrar la Temporada de Teatre de tardor-hivern que des de fa 59 edicions organitzen de manera conjunta Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. El cartell, que s’ha presentat aquets dilluns, ofereix en el cas d’Andorra la Vella espectacles basats en l’humor i que introdueixen la música en directe.

Així doncs, a la capital l’oferta és la següent:

Del 14 al 16 d’octubre: Festival internacional de pallasses (FIPA) amb Pepa Plana com a directora artística i que tindrà lloc al Teatre Comunal.

11 de novembre: ‘Jaleiu’, amb Guillem Albà & La Marabunta. Guillem Albà, un dels millors pallassos del moment, oferirà un espectacle que fa esclatar de riure tothom i on ens mostra la seva particular manera de fer de la vida un joc. Guillem Albà & La Marabunta presenten un show vitalista, ple d’humor i amb música en directe.

2 de desembre: ‘Concerto a Tempo d’Umore’ amb l’Orthemis Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà. Un concert teatral adreçat a tots els públics amb 12 músics que també actuen. És un espectacle còmic i musical amb una banda sonora formada per les peces més reconeixibles dels autors més reconeguts de la música clàssica. Teatre de gest amb molt d’humor, dotze músics i un director d’orquestra que fan transcórrer la música clàssica per les situacions més inversemblants.

Tant ‘Jaleiu’ com ‘Concerto a Tempo d’Umore’ tindran lloc al Centre de Congressos a les 20.30 h i amb el 100% d’aforament. El conseller de Cultura i de Promoció turística, Miquel Canturri, ha assenyalat que amb aquesta ampliació del volum de públic, permès des del ministeri de Salut davant la millora de la situació sanitària, hi ha la voluntat del Comú de normalitzar els aforaments.

Per accedir als espectacles caldrà dur mascareta i, o bé acreditar certificat de vacunació COVID-19; o presentar un test d’antígens, una TMA recent o una prova d’anticossos que certifiqui que s’ha passat la malaltia. A l’entrada del Centre de Congressos hi haurà punts de control per comprovar que els espectador compleix els requisits per evitar el contagi contra la COVID-19.

Pel que fa al programa de Sant Julià de Lòria, tal com ha detallat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, s’han previst els següents muntatges, que tindran lloc a les 21 h al Centre cultural i de congressos lauredià:

9 d’octubre: ‘Arrels d’arreu’, una producció de la JOCAND

28 i 29 d’octubre: ‘Quatre dones i el sol’, una producció de l’ENA

24 de novembre: ‘La nuit du cerf’ de la companyia Cirque Le Roux i amb la col·laboració de l’ambaixada de França a Andorra

26 de novembre (19 h): ‘Prise de terre’, amb la companyia Le Poisson Soluble, un espectacle infantil en col·laboració amb l’ambaixada de França a Andorra

26 i 28 de desembre i 2 i 6 de gener: ‘Els pastorets’.

Les entrades es podran adquirir a www.andorralavella.ad/entrades i www.santjulia.ad/entrades i al Centre Cultural La Llacuna, l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella i el Centre cultural i de congressos lauredià.

El teatre infantil comença aquest dissabte

L’oferta per al públic familiar se centra aquesta temporada en disciplines ben diferents. Per al 9 d’octubre, aquest dissabte, s’ha programat al Teatre Comunal ‘Kalu’, de l’Escola Líquid dansa, on es combina la dansa i el teatre; i per al 27 de novembre, el muntatge ‘El cau de l’unicorn’, de la companyia Eureka, un espectacle musical amb titelles gegants que tindrà lloc al Centre de Congressos.

Les entrades s’han de comprar anticipadament a www.andorralavella.ad/entrades