Andorra reivindica al Foro Iberoamericano de la MIPYME el paper clau de les micro i les pimes en el creixement econòmic del país

El Secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha participat al VII Foro Iberoamericano de la MIPYME, una trobada que busca enfortir el paper estratègic de les micro, petites i mitjanes empreses en la construcció d’economies més competitives, sostenibles i inclusives a tot Iberoamèrica, celebrada dijous i divendres a Tenerife. Durant la seva intervenció, ha subratllat que el talent i la innovació seran els principals motors del creixement econòmic d’Andorra en els pròxims anys.
Així doncs, en la taula dedicada al talent, Saura ha detallat que el 99% del teixit empresarial andorrà està format per micro, petites i mitjanes empreses, i que “això significa que el futur econòmic del país passa, inevitablement, per a reforçar-les i donar-los les eines per a competir en un món que canvia molt ràpidament”.
El Secretari d’Estat ha defensat que Andorra té una oportunitat singular per a convertir-se en un ecosistema compacte d’innovació, aprofitant la seva escala i la proximitat entre empreses, institucions i centres de coneixement. En aquest sentit, ha afirmat que des del Govern es vol que els sectors tradicionals innovin, aportant-hi valor afegit que els ajudin a créixer.
Saura ha ressaltat l’aposta del Govern per a impulsar el nou Pla Nacional per a la Innovació, que marcarà el full de ruta per a diversificar l’economia i reforçar la competitivitat del país. Ha explicat que el Govern treballa també en una Llei d’Innovació destinada a eliminar barreres, modernitzar procediments i adaptar la regulació a les necessitats actuals de les empreses i dels sectors emergents. En paraules de Saura, “Andorra pot avançar cap a un model més innovador i sostenible sense renunciar a la seva identitat, aprofitant la nostra escala i la capacitat de consens”.
El VII Foro Iberoamericano de la MIPYME, impulsat per la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) i el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), entre altres organismes, reuneix representants governamentals, empresarials i institucionals de més de 20 països, i aborda els reptes de les petites i mitjanes empreses en àmbits com el talent, el territori i la transformació digital