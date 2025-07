Andorra Telecom es converteix en accionista d’Internxt, empresa referent en privacitat digital

Instal·lacions d’Andorra Telecom (AndorraDifusió)

Andorra Telecom ha entrat al capital d’Internxt, empresa tecnològica amb seu a València especialitzada en la privacitat i la seguretat digital, en una ronda d’inversió de 3,3 milions d’euros on Prosegur n’és l’inversor majoritari i en què també han participat altres empreses, entre les quals Andorra Telecom és un dels principal inversors. L’operació permet a l’operadora andorrana convertir-se en accionista d’un dels proveïdors de serveis en el núvol més segurs i competitius del mercat europeu.

A través d’aquesta inversió, Andorra Telecom reforça el seu compromís amb la innovació, la sobirania digital i la protecció de dades, amb la voluntat de crear sinergies estratègiques amb Internxt i estudiarà integrar les seves solucions de privacitat en l’oferta comercial per als clients.

“Internxt és un partner amb qui compartim valors i visió, i veiem amb optimisme les possibilitats de col·laboració i creació de valor conjunt”, ha destacat César Marquina, director adjunt d’Andorra Telecom.

Internxt ofereix una suite de serveis que inclou emmagatzematge xifrat al núvol, antivirus, VPN i pròximament serveis de correu i videotrucades privades, desenvolupats sota els màxims estàndards de privacitat i amb arquitectura de coneixement zero (zero-knowledge encryption). L’empresa ha experimentat un fort creixement internacional i compta amb gairebé un milió d’usuaris a més de 100 països.

“Internxt va néixer amb l’objectiu de retornar el control digital a les persones. Aquesta nova etapa, amb socis com Andorra Telecom, ens permetrà arribar a més empreses i usuaris, mantenint-nos fidels als nostres principis de privacitat, seguretat i sobirania tecnològica”, ha afirmat Fran Villalba Segarra, CEO i fundador d’Internxt.

Amb aquesta operació, Andorra Telecom consolida la seva aposta per la col·laboració amb empreses innovadores i amplia el seu paper com a facilitador de solucions digitals segures i de confiança per a empreses i ciutadania.