Coberta del llibre “La Biblioteca de la Mitjanit”, de Matt Haig

Títol: Las Biblioteca de la Mitjanit

Autor: Matt Haig

Traducció: Ernest Riera Arbussà

Pàgines: 384

Editorial: Empúries

10 milions d’exemplars venuts en 54 llengües.

1.500.000 de valoracions i 160.000 ressenyes a Goodreads.

Premi Goodreads Choice Award.

Entre la vida i la mort hi ha una biblioteca.

Quan la Nora Seed es troba inesperadament a la Biblioteca de la Mitjanit, se li ofereix l’oportunitat de fer bé les coses. Fins ara, la seva vida ha estat massa plena d’infortuni i ocasions perdudes. Sent que ha fallat a tothom, incloent-hi ella mateixa. Però, això està a punt de canviar.

Els llibres de la Biblioteca de la Mitjanit permeten que la Nora visqui com si hagués actuat d’una altra manera. Amb l’ajuda d’una antiga amiga, ara pot posar remei a tot allò de què es penedeix mentre intenta descobrir quina és la seva vida perfecta. Però, les vides no són sempre com havia imaginat que serien, i aviat les seves decisions posaran la biblioteca i a ella mateixa en perill extrem.

Abans que el temps s’acabi, ha de contestar la pregunta definitiva: quina és la millor manera de viure?

Matt Haig troba en La Biblioteca de la Mitjanit l’equilibri perfecte del drama, l’humor, la fantasia i la reflexió sobre la vida. Una novel·la irresistible que ha seduït milions de lectors arreu del món.

Font: lacasadellibro