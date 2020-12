Andorra Telecom amplia els serveis de connectivitat per a empreses

Andorra Telecom ha ampliat recentment els serveis de connectivitat per a empreses, incrementant de manera considerable la velocitat de connexió a internet per a aquest tipus de clients.

D’aquesta manera, el paquet de connectivitat bàsica per a empreses anomenat Mòdul d’Accés a Internet, destinat principalment a PIMES, tindrà la opció d’arribar fins a una velocitat d’1Gbps per 7 euros més que l’actual tarifa.

Per la seva banda, per les empreses amb més necessitat de velocitat i de concurrència d’usuaris simultanis, i que actualment tenen contractat un servei d’Internet d’Alta Capacitat, també tindran la opció de contractar la velocitat de connexió de fins a 1Gbps.

A més, aquest servei incorpora vàries opcions de redundància per a una major seguretat de connexió. En aquest cas, la opció de connexió a 1Gbps representarà 20 euros addicionals.

Carles Casadevall, portaveu d’Andorra Telecom, ha comentat la importància d’actualitzar de manera regular els productes destinats a les empreses d’Andorra: “Volem donar un impuls als productes destinats a les empreses del país perquè segueixin sent el màxim de competitives possible, sobretot tenint en compte la situació actual on cada vegada més es necessiten velocitats de connexió elevades i poder tenir a molts usuaris connectats alhora sense que es vegi perjudicat el rendiment de la connexió”.

Les empreses que vulguin contractar la nova velocitat de connexió d’1Gbps poden fer-ho trucant al 875900 o posant-se en contacte amb el seu gestor habitual.