Dos detinguts per presumptes agressions a menors en l’àmbit domèstic

La policia ha detingut aquesta darrera setmana a 17 persones, dues d’elles per agressions a menors en l’àmbit domèstic.

La primera d’aquestes detencions va tenir lloc dissabte 12 de desembre a les 22:14 hores a Andorra la Vella. Es tracta d’una dona de 32 anys. Els agents van ser requerits per una disputa familiar en un domicili, on constaten que la interessada havia agredit a la filla menor de la seva parella. L’endemà, diumenge 13 a les 21:38 hores a la Massana, els agents de policia van detenir un home de 39 anys, que hauria agredit al seu fill menor.

D’altra banda, la Policia també va detenir, dilluns 7 a les 08:15 hores a Escaldes-Engordany, una dona i un home, de 43 i 33 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. El 6 de novembre, el Servei d’Immigració va rebre una sol·licitud per a l’obtenció d’una autorització d’immigració de residència i treball de la dona, per reagrupament familiar amb l’home. Verificada la documentació aportada, es detecta que el document relatiu als antecedents penals del seu país d’origen és inautèntic, així com el certificat de matrimoni d’ambdós, motiu pel qual es procedeix a llurs detencions.

Aquesta setmana també s’ha detingut un home de 28 anys al Pas de la Casa com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública (desobediència), i l’ordre socioeconòmic (contraban tabac). Els agents interventors van procedir al control de l’interessat el dimecres 9, però va fer cas omís a les indicacions d’aturar-se i va sortir corrent. Posteriorment va ser controlat i detingut. En l’escorcoll efectuat al turisme de l’interessat es van comissar 1.800 paquets de tabac (valorats en 6.264 euros).

El dia 11, a les 00:33 hores a Arinsal, es va detenir una dona de 36 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública –desobediència a una ordre d’expulsió administrativa-.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Finalment, s’ha detingut a un total d’11 persones per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit. Sis d’aquestes es van produir en el marc de la campanya d’alcoholèmia que està duent a terme la Policia fins el proper 3 de gener. Altres tres detencions es van produir en controls rutinaris, un d’ells per positiu a la prova de tòxics salivar i possessió de 0,6 grams de marihuana i un altre per, a més de donar positiu en el control d’alcohol, per crebantament d’una ordenança penal de suspensió del seu permís de conduir. Per acabar, dues altres detencions es van produir després de patir un accident de trànsit, una de les quals bolcant el cotxe i resultant ferida la conductora.