Andorra reforça la projecció internacional amb “una acció exterior que prioritza els drets humans i la cooperació”

Al centre de la imatge, la ministra Imma Tor, compareixent davant la comissió legislativa de Política Exterior (Consell General)

El Ministeri d’Afers Exteriors ha presentat aquest divendres, davant la Comissió Legislativa de Política Exterior, l’Informe d’Acció Exterior 2024, que recull les principals actuacions dutes a terme per a projectar Andorra al món i enfortir el seu paper en l’àmbit internacional. L’informe posa de manifest la voluntat del Govern d’impulsar una acció exterior proactiva, coherent i al servei dels interessos estratègics del país, en un context global marcat per grans reptes geopolítics i socials.

Durant l’any 2024, tal com ha detallat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, la política exterior ha posat una atenció especial a l’impuls de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, el foment del multilateralisme, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere i la promoció de la cultura i la llengua andorranes en l’escena internacional.

L’informe destaca la reorganització interna del Ministeri, que segons ha destacat la ministra ha permès incrementar l’eficiència i ampliar la xarxa de representació d’Andorra. Actualment, el país disposa de vuit ambaixades i ha consolidat una xarxa d’ambaixadors no residents per a reforçar les relacions bilaterals amb diversos estats membres de la Unió Europea.

En l’àmbit bilateral, s’ha intensificat la cooperació amb Espanya i França, així com amb els petits estats europeus, i s’han formalitzat diversos acords i convenis en matèries com la fiscalitat, l’educació, la cultura, la digitalització o la mobilitat juvenil.

El Ministeri ha continuat fomentant la cooperació regional, amb una implicació activa en programes com POCTEFA i SUDOE, així com en la consolidació de l’eix entre Andorra, Catalunya i Occitània en àmbits clau com la gestió de residus, les infraestructures, la cultura i l’educació. També s’ha treballat en iniciatives conjuntes com la candidatura sobre la construcció de l’Estat del Pirineus d’inscripció a la Llista del patrimoni de la UNESCO.

Durant el 2024 Andorra va rebre delegacions ministerials de Kosovo, Hongria, Eslovènia i Alemanya; i el cap de Govern o la ministra d’Afers Exteriors van visitar Xipre i Portugal, i Lituània, Eslovènia, Estònia i Polònia. També es va reforçar la cooperació econòmica, contribuint a crear oportunitats de negoci, i en aquest sentit, l’any passat va tenir lloc la primera missió econòmica a Portugal.

Durant l’any passat, a més, es van establir relacions diplomàtiques amb tres nous estats (Namíbia, Malàisia i Costa d’Ivori) arribant a la xifra de 159 estats amb qui Andorra manté relacions diplomàtiques. La ministra d’Afers Exteriors ha ressaltat també que “el compromís d’Andorra amb la pau i la seguretat és una prioritat” i, en aquest sentit, ha detallat que durant l’any passat el país es va adherir a 228 declaracions (60 de les quals relacionades amb la situació d’Ucraïna) de les 275 declaracions proposades per la UE en diversos organismes internacionals. “Hem condemnat la guerra de manera reiterada”, hi ha afegit.

A nivell multilateral, Andorra ha participat de manera activa en fòrums com l’ONU, la Francofonia, la Cimera Iberoamericana i l’OSCE, promovent el diàleg, la pau, el respecte dels drets humans i la defensa de la diversitat cultural i lingüística. El Principat ha impulsat la candidatura de l’experta andorrana Jelena Pià al Comitè del Conveni sobre l’eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona (CEDAW) i ha consolidat el seu compromís amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’informe posa en relleu la millora dels serveis consulars i l’atenció als ciutadans andorrans a l’exterior, amb l’objectiu de facilitar els tràmits i garantir una resposta més àgil i adaptada, amb la signatura de nous Convenis de no doble imposició (CDI) amb Letònia, Lituània, Montenegro i Romania, i altres acords com l’homologació i reconeixement dels permisos de conduir amb Itàlia. Així mateix, el foment de la mobilitat dels joves ha estat un eix destacat, amb la participació en fòrums internacionals i l’ampliació dels acords de mobilitat com el programa Work & Holiday amb Noruega.

També s’ha reforçat l’estratègia de comunicació institucional per a fer més visible l’acció exterior i apropar-la a la ciutadania, amb l’ús actiu de les xarxes socials i la promoció de valors de transparència i diplomàcia pública.