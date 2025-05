Andorra Digital i Mastercard reuneixen al sector bancari i comercial a la cerca de nous sistemes de pagament

Imatge de la sessió realitzada aquest divendres. Foto: Cedida

Andorra Digital, en col·laboració amb Mastercard, ha organitzat aquest divendres, al matí, una sessió de treball amb una trentena de responsables i professionals procedents del sector públic, bancari i comercial per a analitzar la integració de nous sistemes de pagament al país que suposin una innovació i estalvi de costos i temps per a l’usuari final.

L’objectiu d’aquesta reunió ha estat compartir i valorar conjuntament l’estat dels sistemes de pagament de valor afegit, posant l’atenció en la seva aplicació pràctica i el seu potencial desenvolupament a Andorra, un implementació que beneficiaria tant a l’àmbit públic, empresarial com també a la ciutadania, així com al turista o visitant.

En aquesta sessió, hi han participat el secretari d’estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell; la secretària d’Estat d’Afers Financers, Lorena Jordana, el director d’Andorra Digital, David Vicente i el responsable de l’Agència Intel·ligència de la Dada (AID), David Peralta, a més dels responsables de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), Associació de Bancs d’Andorra (ABA), i de les diferents entitats bancàries del país a més de representants d’Andorra Business, la Cambra de Comerç, Confederació Empresarial Andorrana, i l’Empresa Familiar Andorrana.

Durant la trobada amb Mastercard, s’han detallat les característiques del sistema de pagaments cross-border englobant tant els pagaments domèstics com els internacionals. En concret, s’ha explicat en què consisteix el funcionament tècnic d’aquest tipus d’operacions, els seus avantatges i la manera com poden integrar-se dins l’entorn propi. També s’ha tractat el model de servei proposat, la tarificació aplicable, el règim de llicenciament necessari i la seva validesa jurídica dins del marc legal del país.

La posada en marxa d’un nou sistema de pagaments integrat permetrà, per exemple, escurçar el temps i els costos associats quan es realitza una transferència internacional.

En aquest sentit, també s’ha posat èmfasi en els avantatges que aquestes solucions tècniques poden aportar als usuaris finals i a les institucions, sobretot pel valor afegit que aporten ja que permeten una adaptació flexible segons les necessitats específiques del territori i dels agents implicats.

A part de la integració del sistema de pagaments, un altre dels aspectes que s’han exposat és la solució Pay&Collect. Es tracta d’un sistema pensat per a facilitar i optimitzar tant els processos de pagament com els d’ingressos. Aquesta proposta és especialment rellevant per a l’àmbit públic, ja que pot contribuir d’una forma significativa a la modernització dels serveis de la seu electrònica.

Aquesta solució també té un impacte en el comerç electrònic i en la competitivitat del sector bancari, ja que permet l’establiment de passarel·les de pagament eficients i segures.

A més, això també permetrà obtenir mapes d’empatia i el recorregut del procés de compra (customer journey) dels turistes i així, permetrà conèixer amb més detall quina és la despesa que realitzen al país i establir polítiques turístiques més alineades.

L’organització d’aquestes sessions de treball de la mà de partners tecnològics internacionals permet afavorir l’intercanvi de coneixement i impulsar una visió col·lectiva que contribueixi a la digitalització dels processos i, en aquest cas en concret, facilitar la implantació de sistemes de pagament avançats, accessibles i adaptats a la realitat andorrana.