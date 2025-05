Andorra no descarta un futur reconeixement de l’Estat palestí

Imma Tor en la seva compareixença davant la comissió legislativa (Consell General)

Andorra podria sumar-se al reconeixement internacional de l’Estat palestí si augmenta el suport global a aquesta mesura com a via per a avançar cap a la pau. Així ho ha expressat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, durant la seva compareixença davant la comissió legislativa per a presentar la memòria ministerial del 2024. Ho publica aquest divendres el digital AndorraDifusió.

La posició d’Andorra en aquesta qüestió dependrà en gran part del resultat de la conferència internacional sobre Palestina. Una trobada que se celebrarà al juny, a Nova York, impulsada per França.

Tot i admetre les dificultats d’un reconeixement formal, per la manca d’una autoritat clara sobre el territori, Imma Tor ha deixat la porta oberta a una evolució del posicionament diplomàtic, especialment si continua augmentant el nombre de països que reconeixen Palestina com a estat sobirà.

La ministra ha recordat que França, un soci clau per a Andorra, s’alinea cada cop més amb aquesta posició. Ha deixat entendre així que el Principat segueix de prop el moviment diplomàtic europeu i internacional sobre la qüestió palestina.