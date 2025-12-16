Andorra i Croàcia signen l’Acord de mobilitat juvenil “Work and Holiday” pels 30 anys de relacions diplomàtiques

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el ministre d’Afers Exteriors i Europeus de la República de Croàcia, Gordan Grlić, han signat aquest dimarts un acord per a la mobilitat dels joves (Work and Holiday), amb l’objectiu de facilitar estades al territori de les dues parts principalment per vacances i que es puguin combinar, de manera esporàdica, amb treball, i garantir així unes condicions de reciprocitat per als nacionals d’ambdós països. El programa s’adreça a joves d’entre 18 i 30 anys interessats a fer una estada als respectius països per una durada de dotze mesos, prorrogables dotze mesos més.
Entre els requisits principals, cal disposar d’un passaport andorrà amb una validesa mínima de quinze mesos, acreditar que es disposa d’un bitllet de tornada o dels mitjans per a adquirir-lo, demostrar recursos econòmics suficients per a cobrir les despeses personals a l’inici de l’estada, disposar d’una assegurança mèdica que inclogui hospitalització i repatriació per a tota la durada autoritzada i acreditar l’absència d’antecedents penals per decisió ferma, així com complir la normativa croata aplicable en matèria d’immigració.
La ministra, Imma Tor, ha celebrat la signatura d’un acord que, en paraules seves, “obre la porta perquè els joves dels dos països puguin fer estades a l’altre Estat i, alhora, afavoreix el coneixement mutu entre els joves”. Tor també ha volgut destacar el suport constant que Croàcia ha brindat a l’Acord d’associació, especialment durant la seva presidència del 2020.
Per la seva banda, el ministre Radman ha estès la mà a Andorra per a seguir acompanyant-la en el camí d’associació amb la Unió Europea. Ha remarcat que, amb gairebé 20 anys d’experiència en el projecte europeu, Croàcia està disposada a compartir el seu recorregut i a reforçar el seu suport perquè l’Acord pugui entrar en vigor com més aviat millor.
La signatura s’ha dut a terme en el marc de la visita oficial a Andorra del ministre croat, amb motiu de la commemoració dels trenta anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i Croàcia. Durant la jornada, Gordan Radman s’ha reunit amb la ministra Imma Tor per a reforçar els vincles bilaterals i abordar qüestions d’interès compartit en l’àmbit europeu i internacional, i ha estat rebut pel cap de Govern, Xavier Espot, i pel síndic general, Carles Ensenyat, en el marc de les trobades institucionals previstes. La visita ha inclòs, igualment, una reunió amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i amb el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, amb l’objectiu d’explorar vies de cooperació en matèria turística i de promoció econòmica.
En el marc dels actes commemoratius, aquesta tarda, a les 19.30 h, tindrà lloc un concert de piano a càrrec del pianista croat Goran Filipec, a l’Andorra Congrés Centre Ordino (ACCO). Filipec és un intèrpret reconegut internacionalment per la seva brillantor tècnica i energia, format a les principals escoles europees i doctorat a la Sorbona, que ha actuat com a solista en escenaris emblemàtics com la Philharmonie de París, el Teatro Colón i el Carnegie Hall. El concert és obert al públic, però per a assistir-hi cal adquirir prèviament les invitacions al web www.acciocultural.4tickets.cat.