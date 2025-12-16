Els alumnes de la Seu i Castellciutat reben la visita dels minairons

By:
On:
In: Pirineu
Els personatges màgics en una de les classes que han visitat (Aj. la Seu)
Els personatges màgics en una de les classes que han visitat (Aj. la Seu)

Tres minairons, ‘acompanyats’ per dos escrofus -soldats de l’exèrcit del malvat Peirot– han visitat aquest dimarts les escoles Pau Claris, Albert Vives, Castell-Ciutat i el col·legi La Salle, així com també als nens i nenes de les llars d’infants Els Minairons, Xics La Salle i Francesc Xavier. A cadascun d’aquests centres educatius, aquests personatges de la mitologia pirinenca han recollit els desitjos dels alumnes d’educació infantil, de primer i segon curs d’educació primària i dels infants de 0 a 3 anys de la Seu.

Els minairons han regalat a cada alumne un retallable en forma de Catedral que es converteix en fanalet perquè el portin el dia de la cavalcada de Reis. A cada classe han cantat la cançó ‘Els Minairons’, entre d’altres nadales.

Val a recordar que aquesta activitat, que s’emmarca en la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d’Urgell, és molt esperada, cada any, pels més petits i petites del municipi per aquestes dates prenadalenques. L’activitat forma part de l’aprenentatge de les tradicions pirinenques i dels seus protagonistes ‘màgics’ com són els minairons.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]