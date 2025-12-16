Els alumnes de la Seu i Castellciutat reben la visita dels minairons

Tres minairons, ‘acompanyats’ per dos escrofus -soldats de l’exèrcit del malvat Peirot– han visitat aquest dimarts les escoles Pau Claris, Albert Vives, Castell-Ciutat i el col·legi La Salle, així com també als nens i nenes de les llars d’infants Els Minairons, Xics La Salle i Francesc Xavier. A cadascun d’aquests centres educatius, aquests personatges de la mitologia pirinenca han recollit els desitjos dels alumnes d’educació infantil, de primer i segon curs d’educació primària i dels infants de 0 a 3 anys de la Seu.
Els minairons han regalat a cada alumne un retallable en forma de Catedral que es converteix en fanalet perquè el portin el dia de la cavalcada de Reis. A cada classe han cantat la cançó ‘Els Minairons’, entre d’altres nadales.
Val a recordar que aquesta activitat, que s’emmarca en la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d’Urgell, és molt esperada, cada any, pels més petits i petites del municipi per aquestes dates prenadalenques. L’activitat forma part de l’aprenentatge de les tradicions pirinenques i dels seus protagonistes ‘màgics’ com són els minairons.