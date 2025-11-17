Les estacions d’Andorra incrementen la inversió fins als 39 milions d’euros per a la nova temporada d’hivern

Les estacions de Grandvalira Resorts han presentat aquest dilluns les novetats per a aquesta temporada d’hivern 2025-2026, que té previst arrancar el pròxim 5 de desembre i allargar-se fins al 6 d’abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira afronten la quarta temporada conjunta sota el paraigua de Grandvalira Resorts mantenint l’aposta per la millora constant de les seves infraestructures i serveis. La inversió total per a aquesta temporada pràcticament es duplica respecte a l’hivern passat i creix un 86% fins als 39 milions d’euros, convertint-se en una de les xifres d’inversió dels dominis andorrans més elevades dels últims anys. Per estacions, 32,1 milions corresponen a la inversió de Grandvalira, 2,9 milions a Pal Arinsal i 4 milions a Ordino Arcalís.
Un dels principals eixos d’aposta per a aquest hivern és la garantia de neu, com ha explicat el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma. De fet, dels 39 milions d’inversió total, prop d’11 milions d’euros corresponen a millores en la producció de neu de cultiu i la innivació de les pistes. “Sumant les inversions d’aquest hivern a les dels últims cinc anys, hem invertit 27,8 milions d’euros en millores de la xarxa d’innivació. La voluntat és continuar mantenint aquest ritme a mitjà termini, ja que són inversions essencials per seguir modernitzant les estacions i garantir les millors condicions de neu per al client, i que així continuï percebent Andorra com a garantia de neu”, ha assenyalat Ledesma.
A més, les estacions d’Andorra han fet grans millores en l’apartat d’innovació i digitalització amb l’arribada del nou Mobile Pass, una de les principals novetats per a aquesta temporada, per a la qual els dominis del Principat es convertiran en els primers als Pirineus en incorporar el forfet al mòbil.
Les inversions també s’han centrat en noves infraestructures i instal·lacions, com l’edifici multifuncional del Pas de la Casa, un nou teleesquí al sector El Tarter, l’ampliació del TK Eslàlom de Soldeu o una nova cinta transportadora a Ordino Arcalís, entre d’altres.
Així mateix, els dominis d’Andorra continuen diversificant la seva oferta amb noves experiències, millorant els serveis de restauració, après-ski i l’escola d’esquí i snowboard. Finalment, s’ha refermat el compromís per la sostenibilitat amb els objectius de continuar reduint les emissions de CO2 i augmentar l’autoproducció d’energia renovable, entre altres accions.
Tot plegat en un hivern en què les estacions d’Andorra tornaran a ser seu de grans cites esportives, amb el retorn de la Copa del Món d’esquí alpí a Grandvalira, els primers Mundials FIS Freeride a Ordino Arcalís, o la Copa del Món ISMF Comapedrosa a Pal Arinsal, entre altres competicions.
Garantia de neu
Les estacions andorranes mantenen el ferm compromís d’oferir una experiència de qualitat als visitants amb condicions òptimes durant tota la temporada, garantint un mínim del 66% dels dominis innivats amb neu de cultiu, i per això cada any destinen importants inversions en optimitzar la xarxa d’innivació i reforçar la producció de neu de forma cada cop més eficient i sostenible. Enguany l’aposta continua creixent. De fet, s’ha fet una inversió rècord en millores de la xarxa de neu de cultiu, arribant fins als prop d’11 milions d’euros entre les tres estacions de Grandvalira Resorts.
Entre les novetats destacades en aquest apartat, hi ha la instal·lació de 53 nous canons de neu que amplien la xarxa d’innivació i la substitució de 118 unitats per models més eficients, els quals consumeixen un 90% menys d’energia. També s’ha treballat en la millora del perfil de les pistes per a optimitzar la producció de neu i reduir el consum d’aigua i energia. A més, Grandvalira ha estat pionera als Pirineus en la implementació d’un nou sistema de refrigeració de les basses d’aigua al sector de Canillo, que permet reduir el consum d’energia un 90%.
També destaquen els dos projectes de noves basses d’aigua que estaran a punt per a la temporada vinent. D’una banda, la nova bassa del Llac del Vaquer, al sector Grau Roig, tindrà una capacitat de 100.000 m3, mentre que la de l’àrea de la Coma d’Ordino Arcalís tindrà una capacitat de 36.000 m3. També s’ha construït una nova sala de producció de neu a Grau Roig que permet multiplicar per 2,5 la capacitat d’innivació instantània al sector Pas de la Casa, mentre que s’ha fet el mateix a Ordino Arcalís per a reforçar la capacitat de l’estació per a garantir condicions òptimes al llarg de la temporada. En el mateix sentit, els sectors Soldeu – El Tarter han instal·lat un total de 3 km de noves canonades que incrementen el cabal instantani en 400 m3/h fins als 4.000 m3/h.
D’altra banda, a Arinsal s’ha completat la renovació del sistema de gestió de la producció de neu, de manera que serà més eficient i modern, i la zona de debutants d’aquest sector ha gaudit també d’una reforma que en millora la producció i la gestió de la neu.
Igualment, gràcies a la tecnologia aplicada a les màquines trepitjaneu mitjançant els sistemes Leica i Snowsat, es podrà reduir la producció de neu en un 20%, assolint així una gestió molt més eficient dels recursos, optimitzant el consum d’aigua, així com de gasolina en l’ús de les màquines trepitjaneu.
Mobile Pass: el forfet al mòbil
Grandvalira Resorts fa un nou pas de gegant en la digitalització dels serveis per a poder seguir facilitant l’experiència als visitants i ha presentat una nova revolució en el sector de l’esquí als Pirineus: el Mobile Pass. El nou forfet digital permetrà tenir el passi al mòbil i accedir als remuntadors sense necessitat de treure’l de la butxaca. La implementació del Mobile Pass es farà de manera progressiva, començant aquesta temporada amb els forfets Adult d’1 a 3 dies, i s’hi aniran incorporant gradualment altres productes com els Forfets de Temporada, entre d’altres. Les compres es podran fer tant a través de l’APP com de les webs oficials de Grandvalira Resorts, evitant així haver de passar per taquilla, fet que comportarà un gran estalvi de temps, i serà necessari disposar de l’APP de Grandvalira Resorts per a poder utilitzar-lo.
Per a fer possible el Mobile Pass, s’han renovat tots els torniquets de les tres estacions, és a dir, un total de 244 torniquets. Aquests nous dispositius detecten automàticament el forfet mòbil mitjançant la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) que facilita un accés ràpid i segur. “De la mateixa manera que comprem un bitllet d’avió i la targeta d’embarcament la tenim al mòbil, ara amb el Mobile Pass serà el mateix per a esquiar i es podrà comprar online i anar directament a esquiar. A més, la tecnologia BLE, no suposa ni un 1% de consum extra en la bateria del mòbil”, ha explicat Ledesma.
Els nous torniquets incorporen, a més, el sistema antifrau Smart Guard, basat en intel·ligència artificial, que permet controlar els usos indeguts dels forfets de dia i de temporada a partir del control fotogràfic dels usuaris.
Altres millores en l’ecosistema digital de Grandvalira Resorts
L’APP de Grandvalira Resorts incorpora altres novetats, com el botó Wifi, una nova funcionalitat a través de la qual els usuaris podran connectar els seus dispositius automàticament al wifi de totes les estacions prement un sol botó. Així mateix, comptarà amb una cartera digital on es guardaran tots els bons de reserves a escola, restauració i altres serveis de les estacions.
En aquest sentit, després del gran èxit de descàrregues obtingudes la passada temporada, l’aplicació seguirà oferint la venda de l’eSIM per a connectar-se a la xarxa mòbil d’Andorra de manera fàcil i ràpida, i als preus més competitius del mercat.
Garantia de cancel·lació
L’estació de Grandvalira ha impulsat una nova Garantia de Cancel·lació que permetrà als visitants reservar amb més previsió i tranquil·litat. En cas de cancel·lacions, aquesta cobertura permetrà recuperar el 100% de les despeses de qualsevol producte o servei contractat a través de la web de l’estació: forfets de dia i multidia, activitats, experiències, lloguer de material, hotel i restauració.
Novetats destacades a pistes
Les obres que es van iniciar l’any passat per al nou edifici multifuncional que s’està construint a peu de pistes del Pas de la Casa segueixen a bon ritme, de manera que aquest hivern ja podran obrir alguns espais provisionals com les taquilles, l’escola d’esquí i el lloguer de material. L’edifici s’inaugurarà oficialment la temporada 2026-2027, i tindrà una superfície total de 3.200 m2 distribuïts en dues plantes.
Aquest any s’ha executat la segona fase de construcció del teleesquí TK Eslàlom i que ha consistit en la prolongació d’aquest giny fins als 556 m i un desnivell de 229 m. El TK Eslàlom va ser estrenat la temporada anterior i dona accés a l’Estadi Eslàlom Creand, una pista negra homologada per la FIS per a dur a terme entrenaments d’alt nivell i que durant la temporada ha acollit tant a esquiadors de la Federació Andorrana d’Esquí com a competidors internacionals. Aquesta també s’ha remodelat per incloure un nou túnel de 58 metres de longitud per sota d’aquesta i facilitar la circulació per la zona.
D’altra banda, l’àrea de debutants al Pla de Ribaescorjada del sector El Tarter ha estat ampliada amb la reimplantació d’un teleesquí associat que ha rebut el nom de TK Refugi, amb una llargada de 70 metres i que podrà transportar 720 esquiadors/hora. Un altre canvi substancial ha estat el desmuntatge del TK Bosc a Soldeu per a reconvertir l’espai en una nova zona per a la pràctica del freeride.
Al sector El Tarter es podrà gaudir aquest hivern del nou circuit Turbo Snow Explorers, un traçat que incorpora un túnel, animacions i obstacles, especialment pensats per al gaudí dels més petits. Per la seva part, Pal Arinsal estrena dos nous circuits Fun Cross, recorreguts dissenyats per a afegir diversió al descens, amb corbes peraltades, petits salts i elements diversos que permeten jugar amb la tècnica i la velocitat.
Una altra novetat destacada al sector Pal és el nou aparcament per a autocaravanes a la Caubella, que tindrà espai per a 30 places i inclourà la majoria dels serveis necessaris per als qui hi pernoctin.
A Ordino Arcalís, una de les millores que els esquiadors podran descobrir és el redisseny de la famosa Megaverda, la pista verda més llarga dels Pirineus amb 8,5 km, que s’ha transformat en un nou Kids Forest convertint-se en una experiència immersiva pensada per al públic infantil i familiar. Així mateix, els debutants també trobaran a la zona de la Coma una nova cinta transportadora amb una llargada de 100 metres i una capacitat de transport de 1.000 persones/hora.