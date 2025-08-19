Andorra es consolida com a capital mundial del ciclisme amb una nova visita de La Vuelta

Andorra es tornarà a convertir en l’epicentre del ciclisme internacional els pròxims 28 i 29 d’agost amb una nova arribada de La Vuelta. La cursa, una de les tres grans cites mundials juntament amb el Tour de France i el Giro d’Itàlia, tindrà una repercussió mediàtica de primer nivell: més de 300 mitjans acreditats i cobertura en 190 països. L’organització mobilitzarà prop de 3.000 persones i 900 vehicles, amb un ampli dispositiu de seguretat i serveis perquè l’esdeveniment sigui un èxit.
Tal com ha explicat la directora de Màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, fins a un miler de periodistes de mitjans de comunicació de 30 nacionalitats s’acrediten cada any per a fer el seguiment de la prova, emfatitzant que “la repercussió internacional de La Vuelta és clau per a reforçar la imatge d’Andorra com a destinació de referència per al ciclisme i s’alinea amb l’estratègia de màrqueting d’Andorra Turisme”. A Espanya, Pedra ha destacat que “és un dels esdeveniments esportius més seguits, amb una audiència mitjana d’1 milió d’espectadors per etapa l’any passat, per davant de competicions com la Fórmula 1 o la Champions League”.
La sisena etapa sortirà d’Olot el 28 d’agost i arribarà a Andorra, amb un recorregut de 35 km dins del país i dos ports de muntanya: la Comella -de segona categoria- i Pal -de primera categoria-. La meta, a 1.900 metres, se situarà a La Caubella, a l’estació de Pal Arinsal de Grandvalira Resorts. Paral·lelament, el Parc Central d’Andorra la Vella acollirà el Parque Vuelta, amb animacions i activitats per al públic entre les 17 i les 20 hores.
L’endemà, la capital acollirà la sortida de la setena etapa, que unirà Andorra la Vella amb Osca. En aquest cas, la concentració d’equips i control de signatures serà a partir de les 10 hores a l’aparcament del Parc Central, i la sortida, neutralitzada, serà a les 12 hores des de l’avinguda Tarragona, a l’altura de l’antiga seu de la Batllia.
Mobilitat i afectacions al trànsit
Es preveu que els corredors creuran la frontera del riu Runer a les 16:33 hores i que a les 17.30 arribaran a La Caubella. Abans, a les 15.18 hores, la caravana publicitària, que farà el mateix recorregut que els ciclistes, haurà passat per la frontera hispanoandorrana. Per a reduir les afectacions al trànsit, el tancament de les carreteres s’iniciarà a partir de les 15 hores amb el pas del cotxe pilot del servei de Policia amb banderes vermelles. Tal com ha explicat l’inspector major Ramón Torné, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana, a partir d’aquell moment, ja no es deixarà circular cap mena de vehicle. El pas del motorista del mateix servei amb banderes verdes indicarà la reobertura de les vies. Per la seva banda, el cap d’àrea de Mobilitat, Dani Boneta, ha indicat que l’estat de les carreteres es podrà seguir en directe a través de l’app i el web del departament de Mobilitat. Donades les afectacions viàries, s’aconsella a totes les persones que hagin de circular pels trams de carretera afectats que ho facin abans dels talls o després de les 18 hores. És important tenir en compte que tots els horaris són aproximats i que poden variar en funció del desenvolupament de la cursa.
Els espectadors que el dijous 28 d’agost vulguin arribar a la zona de meta podran utilitzar gratuïtament el telecabina de la Massana, entre les 9 i les 21 hores, ja que el dia abans al migdia l’accés motoritzat a la carretera de La Caubella (CS-420) quedarà restringit. Així mateix, la carretera del Coll de la Botella es reservarà per a l’organització i els autocars dels equips. L’evacuació dels vehicles de la zona de meta serà fins al túnel de Dos Valires.
L’endemà, la sortida dels ciclistes es farà a les 12 hores de manera neutralitzada des de l’Avinguda Tarragona i les afectacions viàries seran menors: de 6 a 14 hores s’habilitarà un carril de pujada i un de baixada en el tram afectat.
L’esdeveniment no seria possible sense els 186 efectius del Cos de Policia, els 72 agents dels serveis comunals de Circulació i els 31 voluntaris que, durant la jornada, vetllaran per la seguretat tant dels espectadors com dels esportistes. Així mateix, també es comptarà amb la col·laboració del departament de Protecció Civil, Mobilitat, els Bombers, el SUM, Andorra Telecom, l’estació de Pal Arinsal, Creu Roja, agents de seguretat privats i el personal d’Andorra Turisme, elevant la xifra total a unes 350 persones implicades. Tots els serveis i equips treballaran de manera coordinada a través del Centre de Comandament Avançat ubicat a les oficines de Pal-Arinsal, al centre de La Massana. A més, es distribuiran 1.400 tanques al llarg del recorregut per a donar suport al dispositiu viari.
La Vuelta torna a posar Andorra al mapa internacional del ciclisme i reforça la seva imatge com a destinació esportiva de primer nivell. Amb l’edició de 2025, seran 22 les ocasions en què la cursa ha passat pel Principat, consolidant la seva relació amb el país i oferint una plataforma de visibilitat mundial per al turisme esportiu.