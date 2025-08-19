La Seu fa balanç de la tempesta de dilluns

Aquest matí de dimarts ha comparegut davant dels mitjans de comunicació la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, acompanyada per la teva tinent d’alcalde Gemma Tó, el regidor de Via Pública, Toni Nadal, i el regidor de Comunicació, Jordi Mas, juntament amb el cap de la Policia Municipal, i el cap de l’Oficina Tècnica Municipal, per a explicar els danys que ha patit el municipi arran de la tempesta, així com les tasques dutes a terme tant per treballadors municipals com pels cossos de seguretat per a abordar la situació.
Christina Moreno ha explicat que la tempesta va comportar que la circulació per camins i carreteres fos molt dificultosa i que arbres, branques i altres elements ocupessin la via pública i suposessin un perill per a la seguretat dels veïns i veïnes de la Seu.
Davant d’aquesta situació extraordinària, l’Ajuntament de la Seu es va coordinar de la següent manera, informant a la resta de grups municipals de les actuacions que s’estaven duent a terme:
- A través de Ràdio Seu es van informar dels telèfons de contacte per a poder fer arribar qualsevol tipus d’incidència, que eren i continuen sent el 112 i el telèfon de la policia municipal, 973350426.
- Les brigades de guàrdia van sortir per a treure arbres i branques que estaven a la via pública, desembossar els embornals que a causa de l’episodi de violència extrema que es va donar en un curt període de temps, taponats per pedra i fulla dels arbres, obstruint el correcte funcionament, recol·locar els contenidors que s’havien desplaçat a causa del fort vent, i que eren un obstacle a la circulació, entre d’altres actuacions.
Des de primera hora del matí d’avui dimarts, s’està fent un repàs exhaustiu de tots els embornals, taponats ahir per la tempesta, per tal que l’aigua pugui drenar i que aquesta no sigui una problemàtica per a futurs temporals. La brigada de jardineria s’ha sumat aquest mateix matí en aquesta neteja exhaustiva. La prioritat és l’accés a serveis bàsics com el CAP i l’Hospital, entre d’altres. També s’està treballant per a donar accés als barris a través de la neteja de via pública, camins i carreteres.
Moreno ha destacat que la Policia Municipal va rebre i gestionar totes les trucades que arribaven, coordinats amb brigades municipals i amb bombers. Van fer totes les actuacions pertinents que els van arribar i que podien afectar a la seguretat de la població.
Christina Moreno ha remarcat que “des del primer moment, l’alcalde, Joan Barrera, i l’equip de govern hem vetllat per l’establiment d’una bona coordinació entre els diferents cossos de seguretat (bombers, policia municipal, brigades,…), espais municipals i altres serveis, com Creu Roja”.
Val a dir que els Bombers van dur a terme 18 actuacions, des d’inundacions de garatges, retirada de branques i arbres, i fins i tot el desallotjament d’una família, que se’ls hi va facilitar allotjament en un hotel de la ciutat.
Ahir dilluns al vespre ja es va realitzar una avaluació in situ de tots els equipament municipals, com a incidents més destacats són la inundació de la recepció de la piscina municipal, els vestidors del Poliesportiu, la caiguda de part del mur d’aquesta zona esportiva i la caiguda també, de part d’un mur de l’escola Pau Claris.
Christina Moreno ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat als veïns i veïnes de la Seu, tot remarcant que l’Ajuntament de la Seu, amb l’alcalde Joan Barrera al capdavant, està fent el seguiment de la situació i s’anirà donant resposta a mida que es vagi revertint els punts més afectats com és l’accés i l’ús de la piscina municipal.