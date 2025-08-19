El CCAU obre a la participació ciutadana els estatuts del Consell Consultiu de les Persones Grans

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) inicia un procés de participació ciutadana per a recollir aportacions sobre el nou estatut que regularà el funcionament del Consell Consultiu de les Persones Grans, l’òrgan de participació que agrupa i dona veu a aquest col·lectiu, i que suposarà la renovació i l’actualització dels actuals, que es van aprovar el 2011.
La nova proposta d’estatuts va rebre el vistiplau del ple del Consell Comarcal en la seva darrera sessió, el 31 de juliol, i entre les novetats destaca el canvi de denominació, que passa de Consell Consultiu de la Gent Gran a Consell Consultiu de les Persones Grans per a ser més respectuosos amb la diversitat i dignitat de totes les persones que formen part del col·lectiu, i la seva adscripció orgànica directa al Consell Comarcal, que n’ha de permetre un funcionament més àgil i eficaç.
Amb el procés de participació ciutadana es pretén garantir la contribució de ciutadania i entitats en l’elaboració de la norma i obtenir opinions sobre aspectes com les funcions i l’activitat de l’organisme. El text dels nous estatuts es pot consultar a la web del Consell Comarcal (https://www.alturgell.cat/procesparticipacio-ciutadana-estatuts-consell-consultiu-persones-grans) i hi ha temps fins al 30 de setembre per a què qualsevol persona, entitat o administració pugui presentar-hi observacions o propostes. Les aportacions es poden realitzar mitjançant instància genèrica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé de manera presencial al registre de la corporació.