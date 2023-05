Andorra Business destinarà 180.000 euros en ajuts a PIMES

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo (Andorra Business)

Andorra Business ha fet públic aquest dimecres, 31 de maig, la sisena edició del programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa andorrana. Enguany l’entitat torna a destinar una partida de 180.000 euros i l’import màxim que s’atorgarà serà el 80% del cost dels serveis contractats fins a arribar a un límit de 6.000 euros per beneficiari.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha fet una crida a presentar projectes per a les subvencions 2023: “Principalment van adreçades a l’empresa andorrana que necessiti un impuls per a millorar el seu posicionament internacional i per a fer front a nous reptes. Any rere anys estem rebent moltes candidatures interessants que després assoleixen uns resultats més que satisfactoris i animo que tothom hi pugui participar”. Hidalgo ha recordat que d’ençà que es va fer públic el primer programa de subvencions l’any 2018, un total de 251 empreses andorranes s’han pogut beneficiar i la suma de l’import atorgat ha superat els 870.000 euros.

En aquesta edició, hi haurà dues convocatòries. La primera que queda oberta el 31 de maig i la segona convocatòria que s’obrirà el 25 d’octubre del 2023, amb les mateixes bases reguladores i condicions.

La sol·licitud de la primera convocatòria s’haurà de presentar correctament omplerta fins al 30 de juny del 2023 a les 15:00 hores, en el format que estableix el formulari de sol·licitud i la sol·licitud de la segona convocatòria s’haurà de presentar abans del 30 de novembre del 2022, a les 15:00 hores.

Tant la sol·licitud de la primera convocatòria com de la segona s’hauran d’entregar a les oficines d’Andorra Business, situades al Carrer Prat de la Creu 68-76, 3r (Edifici Administratiu Comú Andorra la Vella) AD500 – Andorra la Vella, entre les 09:30 i les 15:00, de dilluns a divendres.