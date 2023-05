Aprovat del Consell d’Infants al Comú d’Escaldes

Imatge del Consell d’Infants celebrat al Comú d’Escaldes-Engordany (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha acollit un nou ple del Consell d’Infants que ha ratificat les quatre propostes que, en el seu dia, ja van ser aprovades pels joves consellers. Els consellers infantils han anat fent un seguiment acurat gràcies a les explicacions donades per part dels representants del Comú.

Les propostes, que han estat treballades en una comissió de treball prèvia, afecten diferents àmbits, com ara, la seguretat viària, la sostenibilitat, l’eficiència energètica i el mobiliari urbà. Així, la sessió d’avui dimecres ha servit perquè els joves consellers vinguts de les diferents escoles de la parròquia validin tota la feina que s’ha anat desenvolupant des del Comú.

Els consellers han donat per aprovades les respostes del Comú en relació a la il·luminació d’alguns passos de vianants de la parròquia, que estaven poc il·luminats. També han celebrat el compromís del Comú per l’adopció d’energies més netes en els edificis públics. En aquest sentit, la cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que s’ha impulsat el canvi en l’enllumenat públic a llums LED, s’han aplicat mesures d’estalvi energètic i s’ha treballat amb FEDA Ecoterm en la xarxa de calor i l’aprofitament de l’aigua termal. A més, hi ha en marxa un projecte per a instal·lar plaques solars al Prat Gran.

Una altra de les accions que es durà a terme serà una jornada per a netejar i retirar residus de les muntanyes i camins de la parròquia. Així doncs, el mes que ve, l’escola francesa participarà en un ‘Clean up day’. La resta de les escoles faran el mateix durant el setembre.

Per últim, el Comú ha donat resposta a la demanda d’instal·lar un banc a l’entrada de l’aparcament de les Escoles. En aquest sentit, el Comú advertia que en altres indrets demanats pels consellers no era possible realitzar l’acció a causa de les mides de les voravies o bé perquè els terrenys no eren de titularitat comunal.

La sessió d’avui ha estat conduïda per la cònsol major, Rosa Gili, i la consellera d’Infància, Magda Mata, que han estat acompanyades, a més dels joves consellers, de la presidenta d’UNICEF Andorra, Marianela Vila, la tècnica de sensibilització d’UNICEF, Mercè Miguel i la cap de l’àrea de Formació Andorrana, Roser Ingla.