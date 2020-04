Andbank, amb un gest de responsabilitat i compromís envers el país, ha fet un donatiu inicial de 100.000 euros per ajudar a mitigar els efectes tant sanitaris com econòmics que està marcant la COVID-19.

En aquest sentit, l’entitat vol donar suport a les mesures que des del Govern d’Andorra s’estan duent a terme per intentar pal·liar els efectes d’aquesta crisi sanitària, en la qual ja estem immersos fa diverses setmanes.

Igualment, seguint amb el seu lema de responsabilitat social corporativa #tutambesumes, el banc ha engegat una campanya interna en la que incentiva als seus treballadors a fer aportacions individuals, les quals seran igualades pel mateix import per l’entitat i se sumaran a la donació inicial.

En aquesta campanya també hi participa l’ASCA, l’associació de col·laboradors d’Andbank, que es va crear amb la finalitat de promoure i donar suport econòmic a projectes solidaris, nacionals o internacionals, la qual ha informat que els seus socis han acordat donar l’import del primer trimestre de les quotes, que ascendeix a uns 3.000 euros.

Andbank, comenta que “en aquests moments difícils i de gran complexitat volem mostrar el nostre compromís i responsabilitat envers la societat que ens envolta, envers els nostres clients i també envers el nostre gran equip de treballadors i professionals, dels quals estem molt agraïts per la seva implicació en tot aquest procés tan complex que estem vivint”.

Altres mesures d’Andbank

Des de l’inici d’aquesta situació excepcional, l’entitat va començar a adoptar una sèrie de mesures tant per la salut dels seus treballadors com per la dels seus clients. En aquest sentit, l’entitat va promoure el treball en remot per als treballadors de serveis centrals i oficines, sense deixar de mantenir la seva operativa habitual totalment normalitzada. Igualment, seguint amb les recomanacions del M.I. Govern i per salvaguardar la salut dels nostres clients i gestors, es van prendre diverses mesures quant als horaris i l’aforament de les oficines, donant totes les facilitats d’operativa mitjançant qualsevol altre canal del que disposa el banc.