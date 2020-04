La Fundació Sant Hospital i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han endegat una campanya per animar els ciutadans a escriure cartes o fer dibuixos per als pacients de COVID-19 que es troben ingressats al centre mèdic urgellenc i al personal sanitari que els atén.

L’objectiu de la proposta és fer arribar missatges de suport als infermers, metges, vetlladors, auxiliars, personal de neteja, administració i voluntaris, que combaten dia a dia la malaltia, i als malalts, perquè no poden gaudir de la companyia d’amics i familiars.

Els missatges es poden fer arribar al correu electrònic hospital@fsh.cat.



Activitat sanitària

Cal recordar que actualment hi ha 5 persones ingressades al Sant Hospital. Des de l’inici de la crisi sanitària hi ha hagut 14 ingressos, dels quals 2 han estat en les darreres 24 hores. El nombre de trasllats a d’altres centres hospitalaris ascendeix a 5 malalts, dels quals 1 ha estat aquest mateix dimarts. Només una persona ha estat donada d’alta i hi ha hagut 2 defuncions al centre mèdic urgellenc des que va decretar-se l’estat d’alarma.

El número de casos confinats al domicili per la COVID-19 és de 20 persones, dues de les quals es van diagnosticar de dilluns a dimarts. Els casos confinats a domicili sense prova o pendents és de 68 persones, 12 de les quals s’han sumat en les darreres 24 hores.

La FSH disposa de 26 llits a planta, dels quals 12 estan ocupats. També hi ha 24 places habilitades pel Pla de contingència, de les quals no n’hi ha cap d’ocupada. També hi ha 2 places lliures per a malalts crítics.



Altres iniciatives de suport

Aquesta setmana l’Escola Sant Climent de Coll de Nargó també ha anunciat una iniciativa similar per fer arribar dibuixos i escrits a l’hospital urgellenc i a les residències de gent gran de la comarca. En aquest sentit, els promotors de l’acció van indicar que la voluntat final és “posar un granet de sorra, treure un somriure i fer arribar el nostre escalf a tots els padrins i padrines de l’Alt Urgell i els malalts ingressats que aquests dies no poden rebre visites”.