La Fundació ONCA i la Fundació ENA, s’uneixen per celebrar el Sant Jordi

La Fundació ONCA i la Fundació ENA s’uneixen per celebrar la festivitat de Sant Jordi d’enguany. En el marc de la campanya L’ONCA AMB TU, les dues entitats treballen conjuntament en el projecte Paraules d’amor per fer arribar, a través de les xarxes, diferents càpsules literàries que seran musicades, per artistes del país.

Les càpsules, d’una durada màxima de dos minuts, seran a duo, un actor i un músic, i parlaran de l’amor sota el leivmotiv, “Si la música és amor buscant paraules, imagina’t què passa quan les troba. Aquest Sant Jordi ho descobriràs amb l’ONCA i l’ENA”.

Segons Mònica Vega, directora artística de l’ENA, “Hem convidat a actors i actrius que han format part de l’equip directiu de l’entitat, com Ester Nadal, Irina Robles, Roger Casamajor, Lis Caubet i Joan Hernández. També hi participarà l’equip actual format per Alfons Casal i jo mateixa. Cada artista escollirà un text que serà llegit en català, castellà o francès”.

Segons Albert Gumí, comissari de la Fundació ONCA, “S’han convidat músics vinculats a la Fundació ONCA, com Míriam Manubens (piano), Ivan Caro (tamborí o pandero quadrat), Pilar Planavila (acordió), Elias Porter (viola), Oriol Vilella (Guitarra elèctrica), David Font (guitarra espanyola) i Joan Hernández (guitarra acústica). Una vegada rebut l’enregistrament de la peça narrada, cada músic escollirà una música per acompanyar-la”.

Finalitzat l’enregistrament de cada artista, s’editarà un vídeo de l’obra narrada i musicada. Les primeres càpsules seran publicades a les xarxes, el dijous 23 d’abril, coincidint amb la festivitat de Sant Jordi, i posteriorment, es presentaran dues peces diàries, fins el 25 d’abril.

A demanda del Departament de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany, es col·laborarà amb el Vermut literari organitzat amb motiu de Sant Jordi i previst per dijous 23 d’abril, a les 12 h. Aquesta activitat formarà part d’un seguit d’actes virtuals i les càpsules artístiques es penjaran a una web creada per a l’ocasió.