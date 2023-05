Alumnes de Batxillerat organitzen el Festival solidari de Primavera

Cartell del Festival solidari de primavera organitzat per alumnes de batxillerat (Govern d’Andorra)

L’Auditori Nacional serà l’escenari del concert benèfic que es farà el proper dimarts, dia 9 de maig, a les 19 hores, i que està organitzat per tres alumnes de batxillerat de l’Escola Andorrana en el marc del seu projecte PAS (Projecte de Participació, Actuació i Servei).

L’objectiu és recaptar diners per a tres associacions del país que actualment estan duent a terme una tasca molt necessària per a la societat: AMMA (Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra), AFMMA (Associació de Familiars per la Salut Mental) i AUTEA (Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra).

La cartellera estarà formada per alumnes i exalumnes de l’Escola Andorrana. També es comptarà amb la participació desinteressada de grups consolidats com la companyia TC Escola de dansa, el Cor de Rock d’Andorra i el Cor de Rock d’Encamp. El preu de l’entrada solidària és de 5 euros per als adults i per als menors de 10 anys l’entrada és de 2 euros.