El Consell Municipal d’Infants de la Seu tanca el curs valorant “molt positivament” la jornada cívica

Darrer ple del Consell Municipal d’Infants de la Seu (Aj. la Seu)

Aquest divendres s’ha celebrat el ple final del Consell Municipal d’Infants de la Seu d’Urgell que ha presidit l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i ha comptat amb l’assistència de la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, i la regidora d’Infància i educació Núria Tomàs, on els membres d’aquest òrgan de representació dels nens i nens de la ciutat han fet balanç del treball portat a terme al llarg d’aquest curs.

Els membres d’aquest consell han fet una valoració “molt positiva” de la jornada cívica celebrada el passat 25 d’abril, així com de totes les activitats prèvies per a preparar aquesta acció al carrer. En aquesta sessió plenària també s’ha projectat un vídeo que recull diferents imatges de les activitats portades a terme, com les sessions de treball i la mateixa jornada cívica.

Com a colofó d’aquesta darrera sessió del consell municipal d’infants d’aquest curs, l’alcalde de la Seu ha ofert als alumnes una visita guiada per l’edifici Consistorial, amb explicacions sobre que es fa en cada departament municipal. A més, cada alumne ha rebut una entrada gratuïta per a la piscina municipal per a gaudir-ne aquest estiu.