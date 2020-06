Als Lleó se’ls poden mostrar algunes pors no resoltes del 15 al 21 de juny

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

T’interesses per millorar el descans. Pots experimentar certa tensió que prové de l’àmbit laboral i cerques maneres de trobar l’equilibri, perquè no afecti a la teva salut.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Necessites alliberar-te d’algunes preocupacions i et poses a treballar per estar més tranquil. Una amistat del passat, et podria contactar per demanar-te ajut econòmic.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Contactes amb algunes persones del passat que et poden ajudar a expandir un negoci. Hauràs de contenir-te davant diverses temptacions sexuals. Compte si tens parella.



Cranc



al 21 de juliol

Dies de possibles gestions documentals. Trobades i converses per aclarir diversos assumptes amb els germans. Per millorar l’economia et planteges un canvi de residència.



Lleó



al 21 d’agost

Algunes pors no resoltes es poden mostrar per fer-te saber que hi has de posar solució. Si tens algun talent artístic oblidat, et sents amb ganes de recuperar-lo.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Projectes a futur amb la parella, que et fan feliç. Coneixes gent nova, especialment vinculada al sector laboral. Et tornes a connectar amb tot allò que et dona plaer.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Mart i Neptú a Casa VI t’inclinen a exigir concreció al sector laboral, per organitzar-te la vida. Tornes a llocs que enyoraves. Xerrades interessants al voltant d’una taula.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Els amors en la distància o mitjançant aplicacions virtuals poden donar-se i el problema serà decidir-se. La parella pot passar un moment delicat i demana la teva atenció.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si hi havia algun problema familiar, ara es pot donar el pont necessari per establir una millor connexió. Al sector econòmic pots comptar amb algun ajut providencial.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tot i el teu tarannà habitual, més aviat silenciós, en aquests dies et trobaràs més comunicatiu. El sector laboral continua amb alguns retards, cal una mica de paciència.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Despeses relacionades amb els fills. En l’amor tendeixes a ser idealista. Si estàs coneixent una persona, caldrà no perdre de vista la realitat, per evitar desil·lusions.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Mart amb Neptú inclina a l’acció. Pots sentir una energia que t’impulsa a seguir el teu instint, sigui quin sigui. Compte amb les accions poc definides, cal ser prudent.