Alimentació intuïtiva: quan el cos ens diu què menjar

Cada cop que prenem una decisió alimentària ens condicionen una miríada de factors dels quals no sempre en som conscients. En aquests temps de xarxes, influencers, sobredosi d’informació i de soroll mediàtic incessant han multiplicat per mil els dubtes davant la pregunta “què menjo?”. Abans tenia una resposta ràpida i senzilla i ara s’ha convertit en un veritable camp de mines que ens genera pors, culpa i una angoixa davant de l’acte alimentari que mai no havia existit; la cultura de la dieta és el principal exponent d’aquesta situació.
Per a frenar aquesta angoixa, que pot tenir conseqüències nefastes sobre la salut mental i física, s’ha posat de moda l’alimentació intuïtiva, que es basa en una idea molt senzilla i totalment benintencionada per a acabar amb la hipocondria alimentària: el nostre cos sap perfectament què ha de menjar a cada moment i hem d’aprendre a escoltar-lo.
Què és l’alimentació intuïtiva?
“L’alimentació intuïtiva es basa a escoltar un mateix el seu propi cos, a partir dels senyals interns de fam, sense haver de seguir dietes específiques, que es consideren estrictes o restrictives”, explica Inés Navarro, coordinadora del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT). El terme va ser encunyat el 1995 per les nutricionistes Evelyn Tribole i Elyse Resch, que van elaborar una llista amb 10 principis entre els quals es troben: “Rebutja la cultura de la dieta” o “enfronta’t a la policia de l’alimentació”.
Aquestes directrius encoratgen que les persones es desconnectin dels missatges externs i sentin els senyals de gana i sacietat del seu cos. “Aquest tipus d’alimentació pretén evitar la culpa per menjar en excés o massa poc, no imposa restriccions alimentàries i vol ajudar les persones a acceptar-se i respectar el seu cos, sense entrar a l’estigma del pes i fomentar l’autoestima i el benestar”, diu Navarro.
Funciona?
Els estudis que s’han fet fins ara no són gens definitius i la majoria no acaben d’afinar bé el tret. Però, malgrat les incerteses científiques, l’alimentació intuïtiva obre la porta a una relació més amable i sostenible amb el menjar.
Per Redaccio-consumer-eroski