Lucas Pagès, 15è a l’sprint de la Copa del Món de telemark de Pinzolo

La Copa del Món de telemark es disputa aquest cap de setmana a Pinzolo (Itàlia), amb l’esquiador Lucas Pagès, que avui ha estat 15è. L’andorrà ha finalitzat amb 2.22.40 en la 15a posició d’aquesta Copa del Món, una cita en què arribava amb la intenció de sumar minuts de competició i provar el seu estat de forma i situar-se en aquest inici de temporada. Dissabte se celebra un segon sprint d’aquesta Copa del Món a la mateixa estació italiana.
Lucas Pagès, esquiador andorrà: “Avui l’objectiu, més que anar ràpid, era agafar confiança amb els meus esquís perquè encara estic una mica de tornada de les commocions i tot això. La primera mànega l’he fet amb control, he fet 16è, i a la segona molt similar, perquè la idea era fer una cursa de referència per a saber com esquio amb control. 15è al final, no estic molt content perquè sempre vols tirar-li a fons, però ara cal anar poc a poc i amb bona lletra”.