Alerta amb la grip i els refredats

Roser Rodríguez Jerez

Amb aquests canvis de temps, amb temperatures altes i baixes de cop, ens poden aparèixer malalties, alguns símptomes comuns com la grip o un refredat. Afeccions, aquestes, que es poden confondre ja que són diferents. Pel que fa al seu risc de complicacions, varien, per això crec que és important saber diferenciar-les.

Jo he passat per tots dos processos i el meu metge s’ha prestat a explicar-me les diferències i semblances entre una grip i un refredat. Per aquest motiu, vull compartir amb tots vosaltres l’explicació, la qual us pot ser d’interès. Totes dues malalties són un virus, però de tipus diferent.

La diferència més visible entre ambdues afeccions és la intensitat dels símptomes. Al contrari que el refredat, la grip és molt més intensa i afebleix amb el que pot provocar febre alta durant tres dies o més. La grip apareix sobtadament i els símptomes poden durar una o dues setmanes.

Per contra, el refredat arriba de manera regular i té una durada més curta. Els seus símptomes més comuns són la congestió nasal, els esternuts, la mucositat, la tos, el mal de coll i de cap i la pèrdua de gana. El refredat poques vegades provoca febre i si ho fa és molt baixa i genera malestar general i cansament.

A la grip, la febre és moderada o alta amb molèsties provocant dolors musculars, calfreds i fatiga. Cal tenir especial cura amb la grip ja que és més greu que el refredat i pot tenir complicacions, com per exemple, la pneumònia.

Sobretot cal vigilar les persones amb malalties respiratòries o cardiovasculars (inclosos els nens), majors de 60-65 anys, dones embarassades i, en general, persones amb baixa immunitat i amb malalties cròniques, com ara diabetis etc.

Quan era petita, la meva àvia, sempre va ser una persona que preferia tractar-se amb coses naturals abans que anar al metge. No vull dir que s’hagi de fer així, només que moltes vegades sortia bé. Per exemple, ens feia prendre infusions de farigola, que anava molt bé per a expulsar la mucositat, per la tos i la congestió. Un altre remei era utilitzar l’equinàcia, que ajuda per respirar millor i redueix la inflamació de les vies respiratòries altes. I moltes més productes que, en aquests moments, no em venen a la memòria.

Per a acabar, no està de més recordar com n’és d’important, sempre, consultar amb el teu metge.