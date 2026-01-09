Comunicat del Comú d’Escaldes relatiu a l’episodi de la gelada de dijous

“El Comú d’Escaldes-Engordany vol informar la ciutadania sobre el desenvolupament de les actuacions arran de la gelada d’aquest passat dijous, 8 de gener. Tenint en compte que Protecció Civil i el Servei Meteorològic no van advertir d’un risc elevat de pluja gelada durant la matinada de dijous, la corporació va actuar en base els controls efectuats pels equips de guàrdia, que ja havien detectat la formació de gel en diversos punts de la parròquia”.
“En aquest sentit, a les 23.00 h de dimecres 7 de gener, el departament de Circulació i el de Serveis es van activar després que els operaris de torn detectessin presència de gel a la calçada en diversos zones de la parròquia. En aquest moment, el camió de treta de neu va efectuar una primera sortida, constatant una presència important de gel al centre de la parròquia, Sant Jaume, la carretera dels Vilars i la carretera de la Plana”.
“Davant aquesta situació, a les 4.00 h de dijous, 8 de gener, es va ampliar el dispositiu, mobilitzant la resta de treballadors de guàrdia amb camions equipats amb pala i a les 6.00 h es van afegir els equips amb quads per a reforçar les actuacions”.
“Paral·lelament, tal com ja es va informar ahir (dijous), a partir de les 6.00 h del matí els operaris dels departaments de serveis, obres, jardins i camins van actuar amb potassa als principals accessos — hospital, escoles i xarxa viària— així com a voreres, places, aparcaments comunals i zones de vianants, utilitzant pales, quads i mitjans manuals”.
“Cal tenir en compte que la pluja de la nit i matinada anterior, combinada amb temperatures molt baixes, va reduir dràsticament l’efectivitat de la sal, que no va començar a fer efecte fins ben entrat el matí, fet que explica la presència de gel en determinats punts a primera hora. El Comú ha estat en tot moment treballant sobre el terreny per a minimitzar riscos i garantir la seguretat de tots els veïns i veïnes, en una jornada marcada per un volum molt elevat de trucades de la ciutadania alertant de punts amb gel”.
“Paral·lelament, el servei de Circulació va col·laborar amb Bombers i ambulàncies en un total de 10 operacions derivades de la situació. A la tarda de dijous, i un cop avaluats tots aquests elements, es va convocar una taula de treball amb la participació dels departaments de Circulació, Serveis, Medi Ambient i els cònsols, amb l’objectiu de valorar la situació i revisar els protocols d’actuació”.
“El Comú d’Escaldes-Engordany se solidaritza i comparteix el malestar generat per aquesta situació excepcional i, alhora, desitja una ràpida recuperació a totes les persones que se n’han vist afectades”.