Gairebé 6 hores més (5h30’47”) de competició, sense tenir en compte l’enllaç, són les que han estat Albert Llovera-Marc Torres-Ferran Marco, en l’habitacle de l’Iveco del Team de Rooy-Petronas, per a superar els 453 km cronometrats que separaven les assistències de Neom i Al-Ula.

En la meta en Al-Ula van ocupar la 17a posició, després de completar una etapa en què han punxat dues vegades, en el mateix lloc, i han hagut de fer la part final controlant el pilotatge sobre unes pistes molt trencades i sense roda de recanvi.

En aquesta 4a etapa, els Kamaz han pres el comandament de l’etapa, en concret Andrey Karginov ben secundat per Anton Shibalov, i han posat contra les cordes al líder fins ara de la categoria, Siarhel Viazovich (Maz). Al final el triomf parcial ha estat per a Shibalov, mentre que el seu cap de files, Karginov, és el nou líder de la categoria.

Malgrat l’excel·lent estratègia de Kamaz durant la jornada d’avui, Viazovich, al volant del seu Maz, sembla que encara no ha dit la seva última paraula. Es troba en la 2a posició de la provisional a 10’ del pilot rus i per tant tot és possible. La 3a plaça és per a Shibalov que continua guardant l’esquena al seu líder.

Quant a Llovera-Torres-Marco l’hora i quart perduda en la meta d’Al-Ula, els ha fet perdre 3 posicions en la classificació provisional i ara es troben en el 15è lloc a gairebé 3 hores de Karginov.

Hem punxat dues vegades en la mateixa pedra …

Igual que va succeir en l’etapa d’ahir, Llovera-Torres-Marco, en la fase inicial de l’especial, van mantenir un excel·lent ritme que els va permetre aguantar la posició de sortida, és a dir entre els 15 millors. Les dificultats van aparèixer entre els km 243 i 296, en aquest interval de la cronometrada van perdre 40’ per les esmentades burxades, un temps que els va fer baixar fins a la 20a posició.

Una vegada superat l’incident, va tornar la normalitat, en els 150 km que restaven fins a l’arribada, malgrat tenir l’obligació de no tornar a punxar. El Iveco 517 va travessar la línia d’arribada en l’esmentada 17a posició, amb un retard de 1h15’04”, respecte a Karginov.

Com comentava Albert al final de l’etapa: L’home és l’únic animal que ensopega dues vegades en la mateixa pedra … Avui no em queda cap dubte.

A part d’això estem molt contents, hem fet una etapa fregant la perfecció tant en pilotatge com en navegació … Sense l’incident esmentat hauríem estat molt amunt. Durant l’etapa ens hem recordat de David Casterá (director esportiu de ASO). Tampoc hi ha cap dubte que el Dakar torna als seus orígens.

En la 5a etapa, apareixeran les muntanyes de sorra.

En aquesta etapa les dunes es convertiran enmuntanyes de sorra. Els grans descensos amb arbres aïllats, obligaran els pilots a fer punteria per a superar-los sense incidències.

Les grans roques que es trobaran en el traçat poden ser una bona referència per a les tripulacions.

L’etapa es disputarà entre les localitats d’Al-Ula i Ha-il, un total de 564 km, dels quals 353 km seran cronometrats.

