“Les dades de participació de les darreres eleccions ens han deixat un regust amarg a la gent del PS”, explica el President del Grup Parlamentari, Pere López. “Marquen una tendència que es va incrementant cada cop que celebrem eleccions”, lamenta López.

És per aquest motiu que des del PS han entrat una pregunta oral a Govern per conèixer quina valoració fa el Govern sobre les mateixes dades i si el Govern no creu que és necessari obrir un ampli període de reflexió conjunt creant una comissió de treball entre la classe política i la ciutadania per estudiar i avaluar la necessitat de realitzar canvis estructurals importants en el nostre sistema polític i democràtic.

“Estem preocupats perquè l’abstenció va en augment: ens demanem si no cal que fem reformes importants al nostre sistema democràtic per atansar la política al ciutadà. No podem mantenir aquesta tendència. Estem a punt d’arribar al 50% d’abstenció: en algunes parròquies ja hi hem arribat i superat com el cas d’Andorra la Vella.”explica Lòpez, que ha qualificat la situació d’alarmant i simptomàtica de l’estat de malaltia del sistema democràtic andorrà.

Les xifres d’abstenció

Les dades d’abstenció més greus de les Eleccions Comunals 2019 han estat a Andorra la Vella, amb un 51,11% i a la Massana, amb un 48,87%. A Encamp i a Escaldes-Engordany les xifres també són alarmants: 42,13% i 41,80%.

Pere López: “Hi ha elements estructurals al nostre sistema polític que fan que els ciutadans es vagin allunyant cada dia més del que és l’activitat política respectivament. Sant Julià, Ordino i Canillo han estat les úniques parròquies a les quals l’abstenció no ha arribat al 40% (un 38%, un 26,49% i un 30% respectivament).

PS