Albert Llovera canvia el xip i se centra en la disputa del 29 Rally La Nucía

Al volant Albert Llovera amb Leites de copilot (FotoEsport)

Albert Llovera-Claudi Ribeiro “Leites” tornaran a situar-se al volant del Toyota Yaris per a disputar el 29 Ral·li La Nucía – Mediterráneo, última prova sobre asfalt del calendari de la Toyota Gazoo Iberian Racing Cup 2023. La prova organitzada per l’Automòbil Club AIA, que també serà vàlida per al Super-campeonato de España de Rallys (S-CER), es disputarà els dies 2, 3 i 4 de novembre. L’espectacular zona esportiva (Ciutat esportiva Camilo Cano) de la localitat alacantina que dona nom al ral·li serà el nucli central de la cursa.





Llovera disputarà per primera vegada la prova de la Costa Blanca

El pilot del Grupo La Grajera, amb diverses carpetes obertes en aquests moments, se centrarà aquest cap de setmana a disputar l’última cita d’asfalt de la temporada: “Ara mateix estic ansiós per iniciar els reconeixements i sobretot el ral·li. No he disputat mai les especials d’Alacant, encara que per les referències que m’han arribat, són molt dures i requereixen una concentració constant, no hi ha un moment de respir. Amb “Leites” som conscients que els reconeixements seran vitals, una vegada més enguany, no hi ha problema, estem preparats i motivats per al que sigui”.

A part de ser terreny desconegut tot apunta al fet que les condicions climatològiques seran una dificultat atípica: “Això sembla, la pluja i les baixes temperatures poden provocar més d’un ensurt inesperat. En aquest aspecte poca cosa podem fer, el nostre objectiu és preparar el ral·li tan bé com sigui possible en tots els sentits, després, quan comenci “la festa”, haurem d’adaptar-nos a les condicions que se’ns presentin”.





Un recorregut conegut parcial o totalment per als habituals de La Nucia

Els equips inscrits al test previ del ral·li alacantí tindran l’oportunitat d’ajustar les seves mecàniques, una vegada acabats els reconeixements, en el “shakedown” que es disputarà el divendres (dia 3) entre les 9.30 i les 11.30 hores, en el tram Bolulla-Tàrbena. Un total de 4,503 km en pujada de característiques semblants a les cronometrades que hauran de superar en carrera.

El mateix divendres (dia 3) a partir de les 14.30 hores es donarà la sortida al primer equip en la primera etapa, des del podi situat a la sortida de la zona esportiva de La Nucía.

En aquesta primera jornada del ral·li els equips hauran de superar un total de 308 km dels quals 75 km seran de velocitat.

El recorregut cronometrat estarà repartit en dues seccions de tres especials cadascuna. Les cronometrades Vall d’Ebo-Pego (10,383 km) i Xaló-Bernia (16,192 km) es repetiran en les dues seccions, mentre que Tàrbena-Rates (7,395 km) només se superarà en la primera i Bolulla-Tàrbena-Rates (14,448 km) només en la segona.





La segona etapa s’iniciarà a les 8.30 hores del dissabte (dia 4)

El format d’aquest segon dia de competició serà molt semblant al de la jornada anterior. També amb dues les seccions a superar amb tres especials cadascuna. En total 293 km, dels quals 76 km estaran repartits en sis cronometrades.

Torremanzanas-Benifallim (11,754 km) i El Rebocat (13,162 km) es disputaran en dues ocasions, mentre que dues versions de Tudons-Relleu, la de 15,813 km a la secció 4 i la de 10,816 km a la secció 5, completaran el traçat d’aquesta segona etapa.

El recorregut total del ral·li serà de 600,837 km dels quals 151,454 seran cronometrats.

La cerimònia de sortida, enguany se celebrarà en el Pàrquing de la Muixara, el parc tancat final i el lliurament de trofeus es faran en el Pavelló de la Muixara. Benidorm i Alcoi acolliran els reagrupaments de la segona etapa.

Així doncs, Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leites” (Toyota Yaris – PCR Sport) tenen un ral·li exigent a superar, que es pot complicar si es compleixen les previsions meteorològiques previstes per al pròxim cap de setmana a la Costa Blanca.