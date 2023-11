Cande Moreno s’adapta a les dificultats d’esquiar velocitat a Europa

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno (FAE)

És una situació que tots els països estan patint. La manca de neu, molt necessària per a la preparació de pistes de velocitat per a les disciplines de supergegant i descens, està afectant a tots els equips que troben moltes dificultats per a poder esquiar a Europa a aquestes alçades de l’any. L’estructura de l’esquiadora Cande Moreno també ho està patint. De fet, la setmana passada va ser a Cervinia, on només va poder esquiar un dia.

A finals de la setmana passada Cande Moreno es va desplaçar a Cervinia per a entrenar, però l’estació només va obrir, finalment, un dia que l’andorrana va aprofitar per a tornar a esquiar i agafar sensacions. Amb tot, les dificultats són grans i, així ho explica el seu entrenador, Simon Bastelica: “Hem pogut fer poca cosa en aquest camp, però sabem que és part del joc. Al final hem tornat abans de temps i també tornarem a Cervinia, si és possible, quant abans millor. Tornarem a esquiar abans de les primeres carreres”.

Bastelica, que recorda que per a la Cande “hi ha un projecte a mitjà i llarg termini per a elevar el nivell i intentar ser en un futur la més ràpida”, explica que no queda una altra que adaptar-se “al temps i ara mateix als Alps la situació és molt complicada”. De fet, segons ha afirmat l’entrenador, “diumenge, dilluns i dimarts han tancat l’estació i s’ha d’acceptar i ens hem d’adaptar, així que ara mateix Cande s’està preparant físicament, segueix la seva preparació”.

La idea de l’equip és tornar a Cervinia per a poder entrenar dos dies abans del primer entrenament oficial de descens de la primera cita de la Copa del Món, que està previst per al dimecres 15 de novembre. En qualsevol cas, Bastelica treballa en la preparació de l’esquiadora andorrana perquè estigui “a tope al mes de gener”.