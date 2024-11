Aixequen diverses actes contra un local d’oci nocturn de Queixans per diversos incompliments de seguretat

El municipi de Fontanals de Cerdanya, amb el Cadí al fons (RàdioSeu)

Els Mossos d’Esquadra han aixecat diverses actes administratives contra els responsables d’un conegut local d’oci nocturn situat a Queixans, al municipi de Fontanals de Cerdanya. La inspecció -segons publica RàdioSeu- es va fer la nit del 31 d’octubre a l’1 de novembre, per la Castanyada, en un dispositiu de la Policia administrativa catalana.

Entre d’altres presumptes infraccions, els agents van comprovar que el local superava en més d’un 80% la cabuda màxima permesa. És a dir, gairebé doblava el nombre de clients que pot albergar. De fet, els seus responsables havien habilitat per al públic una zona exterior que està classificada com a inundable, mentre que a dins hi havia una part de restaurant on s’hi havia canviat l’ús autoritzat, perquè funcionés com a espai de discoteca.

A banda d’aquestes infraccions d’aforament, els Mossos van trobar una porta d’emergència tancada, una boca d’incendis blocada i la llar de foc encesa a dins mateix de la discoteca. Les denúncies que ha tramitat la Policia, per aquestes suposades irregularitats, ja han estat traslladades als Serveis Territorials de Jocs i Espectacles de Girona.