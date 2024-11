Escaldes tira endavant la reforma de la deixalleria

La sessió del Consell de Comú d’aquest dijous a Escaldes (comuee)

El consell de Comú d’aquesta tarda de dijous, a Escaldes-Engordany, ha aprovat un suplement de crèdit de 271.000 euros per a tirar endavant els treballs de reforma de la deixalleria comunal. Bona part d’aquesta quantitat, prop de 190.000 euros, s´invertiran per a adequar un cobert a l’exterior de l’edifici que permetrà emmagatzemar la maquinària que actualment es guarda a l’interior, fet que redueix l’espai disponible per al treball diari.

La reforma també inclou treballs a l’interior de la deixalleria, on es cobrirà completament l’altell. A més, es crearà un nou accés en un dels laterals superiors de la deixalleria per a facilitar la càrrega de materials voluminosos des de l’exterior. Aquesta modificació, d’un cost estimatiu de 82.000 euros, proporcionarà més espai a la part interior, millorant així l’eficiència i el funcionament de la deixalleria. Els treballs de reforma es completaran canviant la porta d’accés a la deixalleria i pintant l’exterior de l’edifici. El conseller de Medi Ambient, David Pérez, ha explicat que les reformes comportaran “una millora substancial per als ciutadans i també per als treballadors de la deixalleria”.

La sessió també ha servit per a aprovar un suplement de crèdit de 323.306 euros per a fer front als imprevistos sorgits en l’excavació i construcció de l’aparcament soterrat i la plata baixa de l’edifici dels pisos de preu assequible. Els imprevistos es deuen, principalment, a la necessitat de fer un canvi del sistema constructiu pel que fa als ancoratges a demanda dels veïns, 318.186 euros. Així mateix, també durant els treballs d’excavació, s’ha trobat més runa de la que els tècnics havien previst amb els informes i que cal treure per a seguir endavant amb les obres, 165.000 euros. A nivell procedimental, els canvis requereixen una modificació del contracte, que també s’ha aprovat aquesta tarda. La cònsol major, Rosa Gili, ha remarcat la importància de tirar endavant aquest projecte per tal de dotar la parròquia de pisos de preu assequible.

Un altre dels punts destacats de la sessió d’avui dijous ha estat l’aprovació de l’ordinació de subvencions i ajudes destinades a promoure i organitzar activitats i serveis d’interès públic a la parròquia. Aquesta ordinació estableix un marc clar i estructurat per a la concessió d’aquestes subvencions, garantint que totes les sol·licituds es processin seguint un procediment homogeni i transparent. L’objectiu principal d’aquesta ordinació és posar ordre i establir criteris concrets que facilitin l’atorgament de les ajudes, assegurant que aquestes arribin a les iniciatives que contribueixin a enriquir el dia a dia de la comunitat.

En paraules de la consellera d’Esports i Serveis de Tràmits, “calia crear una norma per a millorar la gestió i el seguiment de control financer per tal d’assegurar que les ajudes han estat destinades a la finalitat per la qual han estat requerides”. Queden excloses d’aquesta ordinació l’Esbart Santa Anna, la Unió Pro-Turisme, els Amics del Pont dels Escalls i la Coral d’Escaldes-Engordany que després d’haver estat declarades com a entitats parroquials d’interès públic pel seu alt valor tradicional, històric i cultural quedaran sotmeses a l’ordinació que els correspon com a tal. El conseller de Cultura, Valentí Closa, ha posat èmfasi en la implicació de cadascuna d’aquestes entitats i la riquesa que proporcionen a la societat i a la parròquia des de fa dècades.

Finalment, en el Consell de Comú d’aquest dijous s’ha aprovat un crèdit extraordinari de 65.000 euros per a la contractació dels serveis necessaris per al desenvolupament, implantació i posada en marxa d’un nou portal web institucional.

Seguint amb el projecte d’administració electrònica, la corporació ha trobat adient tirar endavant aquesta acció per a disposar d’una interfície digital més moderna i atractiva, que millori l’experiència de l’usuari, fent-la més intuïtiva i fàcil de navegar. L’objectiu final és crear un espai digital que respongui a les necessitats de la ciutadania, amb informació clara i accessible, facilitant l’ús dels serveis en línia i optimitzant la gestió interna dels processos administratius. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha recordat que la pàgina web actual té més de 15 anys i que en un moment en què s’està treballant en el desenvolupament de l’administració electrònica, “cal tenir un portal que hi doni entrada”.