Dimas Gimeno: “No va de tancar botigues, sinó d’adaptar-les al món digital”

El ministre, Jordi Torres, intervenint al primer Fòrum d’Experts en Compres. Foto: Fòrum.ad

El primer Fòrum d’Experts en Compres s’ha celebrat aquest migdia de dijous amb èxit amb l’assistència d’una vuitantena de professionals del sector que han participat en la ponència de Dimas Gimeno, expresident d’El Corte Inglés i creador i president de WOW Concept. Aquest acte dona el tret de sortida al Shop in Andorra Festival, la festa de les compres que arrenca aquest divendres amb una imatge renovada i que s’estendrà al llarg de tres caps de setmana oferint promocions, concerts i activitats al carrer.

Durant la ponència, el president de WOW Concept ha emfatitzat la importància de combinar l’experiència digital i física en el comerç i ha apel·lat al sector a actuar en aquest sentit. “Si sempre ho fem tot igual, cada cop costarà més. No podem donar l’esquena a les noves generacions i la nova realitat digital. No va de tancar botigues, sinó al contrari, va d’adaptar-les al món digital. Cal entendre la importància del rol tecnològic i tenir l’inventari en digital. Això atorga al món físic molt futur”, ha expressat Dimas Gimeno.

Aquest fòrum és una de les iniciatives previstes dins el Pla de comerç, que té com a objectius captar un perfil de client amb més poder adquisitiu; redefinir la intenció de compra; incrementar la despesa mitjana; i fomentar la diversificació de l’oferta. Com ha detallat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, “accions com la d’avui, amb un ponent d’aquest nivell, ens permeten obrir l’esperit. Les botigues físiques no desapareixeran: el concepte actual és el phygital. Hem de continuar sent competitius, oferint productes innovadors que no es troben en altres indrets, tot i que és difícil”. A aquesta iniciativa s’hi sumen d’altres, com la creació de l’Observatori del Comerç –impulsat per la Cambra de Comerç–, l’actualització i ampliació de la secció de compres de visitandorra.com; la promoció del sector a les xarxes socials d’@andorraworld o la nova newsletter que parla sobre les tendències actuals.





Shop in Andorra Festival

El Shop in Andorra Festival, la nova imatge de l’Andorra Shopping Festival, arriba del 8 al 24 de novembre amb tres caps de setmana plens d’activitats, concerts i promocions. El nou concepte creatiu del festival s’alinea així amb la marca Shop in Andorra – Experts en compres, sota la qual ja s’han començat a desplegar accions per a promoure el sector del comerç al país.