Detingut per maltractar la filla menor d’edat

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 10 persones durant aquesta darrera setmana (del 19 al 25 d’abril del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (3), entre els quals destaca la detenció d’un home de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, a qui s’acusa d’haver maltractat la seva filla menor d’edat. La detenció es va produir el 21 d’abril a les 10:30 hores a la parròquia de Canillo.

El 24 d’abril a les 13:00 hores a Andorra la Vella, es va detenir una dona de 22 anys, ja que en un control rutinari a la xarxa viària, se li troba, en la seva possessió, 200 grams de marihuana, endemés de donar un resultat positiu a la prova de control de tòxics salivar, ja que es trobava conduint el seu vehicle particular.

El mateix dia, a les 01:34 hores de la matinada, es va detenir un jove de 20 anys per donar positiu a la prova de control de tòxics salivar en un control de la seguretat del trànsit.

Per delictes contra la seguretat del trànsit, aquesta setmana s’han detingut altres cinc conductors per conduir sota els efectes de l’alcohol, un d’ells en patir un accident amb danys materials i un altre per cometre una infracció al Codi de Circulació. La resta van ser detinguts en el marc de controls rutinaris.

Detencions per altres delictes

El 19 d’abril a les 17:55 hores a la frontera del riu Runer, es va detenir un home de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic –ús de document inautèntic-. En un control rutinari de documentació, l’interessat s’identifica amb un passaport, el qual una vegada verificat s’observen una sèrie d’irregularitats en el format del document, podent apreciar com el suport és autèntic, però se li han fet una sèrie d’alteracions per tal de canviar la identitat.

El 24 d’abril a les 16:34 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública –desobediència a una ordre d’expulsió administrativa per un període de dos anys-.