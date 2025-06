Actualitzada la senyalització interna i millorada l’entrada i recepció de l’Ajuntament de la Seu

Accés a les oficines de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

L’interior de l’edifici de l’Ajuntament de la Seu ja disposa d’una nova senyalització per planta amb cartells que indiquen els diferents serveis municipals que hi ha en cadascuna d’elles. Aquesta acció se suma a la nova senyalització interna que es va instal·lar el passat mes de febrer amb cartells indicatius a la porta de cada departament municipal amb el nom respectiu. Recordar que aquests cartells col·locats a la porta de cada departament són inclusius, és a dir, estan escrits també en Braille, sistema de lectura i escriptura tàctil per a persones cegues; i amb pictogrames que substitueixen les paraules, per a ajudar a l’accessibilitat a persones amb discapacitats cognitives.

Aquests rètols estan situats a una alçada adequada perquè sigui ben visible per a les persones amb mobilitat reduïda (cadira de rodes). La imatge d’aquests cartells segueixen la imatge corporativa pròpia de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb el seu escut i els colors blau i blanc.

El disseny d’aquesta nova cartelleria ha anat a càrrec de personal propi de l’Ajuntament de la Seu. Val a dir que després de més de trenta anys es renova la retolació de l’interior de l’edifici de l’Ajuntament.





Nova ubicació recepció

A més, s’ha reubicat i endreçat la recepció de l’edifici de l’Ajuntament amb l’objectiu de disposar de més espai. També s’han col·locat vinils amb la imatge corporativa del Consistori a la porta principal que dona a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i a la porta per a accedir al Servei Municipal de Recaptació.

Cal remarcar que ambdues portes, així com també la de l’exterior de l’edifici, són automàtiques per a facilitar l’accés a tothom.