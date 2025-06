Andorra acollirà una jornada sobre ciberseguretat i governança digital amb experts de primer nivell

Cal conèixer les mesures que hi ha a l’abast per a garantir la ciberseguretat (iStock)

En un moment en què un ciberatac pot estar a només tres clics de distància, ISACA Barcelona i Andorra Telecom impulsen una jornada dedicada a la ciberseguretat, la governança digital, la privadesa i el control dels sistemes d’informació, que tindrà lloc el divendres 27 de juny a l’Starc Hotel d’Andorra la Vella.

L’objectiu de la trobada és oferir coneixement pràctic i estratègic per a fer front als riscos digitals que afecten les empreses i les administracions, en un escenari marcat per l’augment de les amenaces informàtiques i els reptes derivats de la intel·ligència artificial. La jornada proporcionarà eines per a gestionar les dades de forma segura i eficaç, així com per a entendre millor els vectors d’amenaça actuals.

El programa comptarà amb experts de primer nivell en estratègia digital, que compartiran experiències i bones pràctiques, i obriran un espai per a la reflexió i el debat. La cita esdevé una oportunitat única per a empreses, institucions i professionals que vulguin millorar la seva ciberresiliència i contribuir a una societat més robusta i protegida en l’entorn digital.

L’acte se celebrarà a l’Starc Hotel (avinguda Meritxell, 114, Andorra la Vella) i és obert a tothom amb places limitades. Tota la informació i la formalització de les inscripcions, aquí Jornada Formació Ciberseguretat (ISACA).