La fondista, Gina del Rio, es troba d’estada a Tignes

La fondista, Gina del Rio, a Tignes. Foto: Authamayou Nordic

L’esquiadora de fons del Principat, Gina del Rio, ha començat la pretemporada fa unes setmanes i, mica en mica, va augmentant la seva intensitat en els entrenaments. Aquests dies es troba a Tignes, esquiant amb l’equip de França. L’andorrana està acompanyada per l’entrenador Marc Puigsubirà i pel director de la secció de fons, Xabier del Val.

Abans de viatjar a Tignes, Del Rio va estar tres dies a Oslo per a fer uns tests físics. Va tornar a Andorra i després va marxar ja a Tignes, on és durant dues setmanes entrenant a la glacera amb l’equip de França. Després, al mes de juliol, farà una concentració a Font Romeu per a continuar amb la preparació.