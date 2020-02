El desviament de la Massana torna a ser sobre la taula, però de moment encara va per llarg. Al Consell General ha estat motiu de discussió en el debat de pressupost per la proposta del PS de destinar-hi ja una partida aquest 2020. Els grups del tripartit van respondre que ara mateix hi ha altres prioritats. Mentrestant el comú massanenc i Mobilitat activaran algunes mesures per descongestionar el trànsit dins del nucli urbà.