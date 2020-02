El Port del Rat ha estat l’escenari de la prova de Freeride Junior Tour que s’ha celebrat aquest dissabte a Ordino Arcalís. Els esquiadors i snowboarders més joves han demostrat la seva vàlua en una competició on han sabut aprofitar jugant amb les possibilitats que sempre dóna la versatilitat de la zona. Salts, trucs i línies perfectament executades han servit perquè tant els riders elit com l’organització hagin lloat la qualitat dels més joves, sobretot en les primeres posicions. Depenent de l’edat dels riders, s’han pogut veure dues baixades: els riders més gran (U18) han fet una baixada de 350 m i per als U16 i U14 el descens era de 200 m, a la mateixa zona.

L’alt nivell demostrat confirma que la pràctica del freeride està més en auge que mai i que cada cop més es professionalitza de manera important. Tant des de l’estació d’Ordino Arcalís com des de l’organització de Freeride World Tour han fet un balanç molt satisfactori de la prova. Ara per ara les mirades estan posades en la prova elit que tindrà lloc els pròxims dies.

La jornada s’ha desenvolupat amb normalitat, amb sol i bones temperatures i no hi ha hagut cap incidència destacable. Pel que fa a l’estat de la neu, el vessant ha presentat unes condicions de neu primavera que ha permès als riders provar línies, improvisar i oferir espectacle.

Els participants andorrans ho han fet en la categoria esquí home U16 i han obtingut uns molt bons resultats: Max Sacristán (5è) Pau Rafel (6è) i Àlex Mortés (11è).

Previsions per al desenvolupament de la prova elit

Seguint amb les previsions meteorològiques tot indica que la prova elit s’acabarà celebrant entre el dimarts i el dimecres (data límit 4 de març). L’entrada d’un front aquest diumenge i que es perllonga durant els dies següents i que ha de deixar importants gruixos de neu, fa que l’organització es mantingui molt optimista. Serà dilluns quan, veient les previsions i les nevades caigudes, es decidirà amb total probabilitat l’escenari i el dia de la prova.