Accessoris retro per a un toc xic a la teva casa

Incorporar alguns objectes d’estil retro a la decoració ajuda a donar-li un toc xic a la casa. Aprofita el seu encant per a embellir el teu habitatge.

El tocadiscs pot ser una gran alternativa per a decorar, igual que una torre d’antics discos col·locada en una tauleta, o una ràdio antiga en el racó del rebedor. Si la fotografia et sedueix, voldràs una càmera antiga, com les Polaroid. D’altra banda, una màquina d’escriure li aportarà a la teva habitació un toc d’intel·lectualitat que resultarà magnètic.

Els pufs representen un article curull de bon gust. Es troben en una àmplia gamma de grandàries i tons moderns. Per a assegurar la seva qualitat necessita posseir doble costura, per a gaudir de més resistència. D’igual manera, la doble cremallera previndrà que es “desinfli”, i la seva fabricació en polièster impermeable o pell sintètica, sumarà durabilitat.

Treure les fotos familiars dels antics àlbums es torna una alternativa de fàcil abast. Amb elles és possible crear boniques mostres a casa. D’altra banda, els mobles usats pels avis, sempre que estiguin en perfecte estat, són una invitació a rememorar. I en aquesta línia de peces decoratives i funcionals s’uneixen les estovalles i vaixelles.

Saber combinar-los amb elements d’actualitat garanteix l’equilibri just per a trobar un ambient sofisticat. Els miralls de bonics marcs daurats són una altra aposta segura.